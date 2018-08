STL hat 2019 Sanierung von 50 Bänken im Blick

+ © Kornau Beim Quartiersspaziergang durch den Honsel im Juni wurde der Zustand einiger Bänke kritisiert. Jetzt wird repariert. © Kornau

Lüdenscheid - Beim dritten Quartiersspaziergang durch den Honsel im Juni übten die Teilnehmer bereits deutliche Kritik am Zustand einiger Bänke in der Grünanlage, die parallel zur Straße Honseler Bruch verläuft. Auf Nachfrage sagte STL-Vize Andreas Fritz nun, es sei „etwas gemacht“ worden, sah sich aber trotzdem am Freitag noch einmal vor Ort um. Ergebnis: „Ich habe direkt Mitarbeiter losgeschickt, damit sie zwei Bänke reparieren.“