Gelungene Premiere: 200 Teilnehmer bei erstem CSD in Lüdenscheid

Christopher Street Day in Lüdenscheid. Bei der ersten Auflage am Samstag waren rund 200 Personen dabei. © Popovici

Rund 200 Personen nahmen am Samstag am ersten Christoper Street Day (CSD) in Lüdenscheid teil. Unter dem Motto „Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz“ setzte sich am Nachmittag ein bunter Demonstrationszug vom Kreishaus in Richtung Sternplatz in Bewegung.

Lüdenscheid – Entlang der Knapperstraße, über das Sauerfeld und die Hochstraße begleiteten zwei Wagen mit den Aufschriften „Kein Mensch ist illegal“ und „Freiräume schaffen“ den Zug. Anders als die Norm zu sein und somit Angriffsfläche für Hass und Ausgrenzung zu bieten, könne Jugendliche traumatisieren, sagte Davina Schepelmann, die sich gemeinsam mit Elisa Thomson als Veranstalterin verantwortlich für den Lüdenscheider CSD zeigte. „Ich bin selbst als queere Person in Lüdenscheid aufgewachsen und habe keinen Ort gehabt, wo ich mich mit anderen austauschen und über Diskriminierung sprechen konnte. Deshalb fordern wir Anlaufstellen für queere Menschen in der Stadt.“

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Kulturvereins frieda, deren Vorsitzende Schepelmann ist, hat sie das umgesetzt: einmal im Monat findet mittlerweile ein Vernetzungstreffen in der Bar frieda’s statt. Ein Demonstrationszug durch Lüdenscheid, um in der Stadtgesellschaft sichtbar zu sein, sei trotzdem lange überfällig.

Bereits vor Beginn der Demonstration richtete Schepelmann sichtlich gerührt von den vielen Teilnehmern das Wort an die Menge und ermutigte sie, laut zu sein. „Wir möchten unsere Vielfalt auf die Straße bringen und Raum einnehmen“, lautete ihre Botschaft, für die sie Applaus bekam. „Jeder sollte die Freiheit haben, sein Leben so zu gestalten, wie er es will.“

Aktionsgruppe organisiert CSD-Premiere

Organisiert wurde der erste CSD in Lüdenscheids durch eine Aktionsgruppe bestehend aus Mitgliedern des Vereins frieda, dem Jugendwerk, der Aktionsgruppe 8. März und Einzelpersonen. Hilfe bei der Organisation hatte die Aktionsgruppe im Vorfeld vom CSD Olpe bekommen. Im regen Austausch mit der Polizei standen die Organisatoren laut Schepelmann bis kurz vor Beginn der Demo. „Die Sicherheit aller Teilnehmenden vor physischer und psychischer Gewalt ist unsere höchste Priorität“, sagte sie.

Mit Fahnen, Plakaten und teils bunt kostümiert zogen die Teilnehmer vom Kreishaus zum Sternplatz. © Cornelius Popovici

Größere Zwischenfälle blieben aus. Einzelne abschätzige Rufe von Personen auf der Demoroute wurden von Musik und Gesängen der Teilnehmer übertönt. Auf dem Sternplatz näherten sich „stadtbekannte Jugendgruppen“ den Teilnehmern der Kundgebung zeitweise und filmten oder fotografierten. Die Polizei habe sie nach eigener Aussage durchgängig im Blick gehabt. Neugierige Blicke von Passanten erntete die Veranstaltung allemal, der eine oder andere blieb für einen Redebeitrag stehen oder hörte von den Rathaustreppen aus zu.

Diskriminierung für queere Community ein alltägliches Thema

Dass es wichtig sei für die queere Community zu demonstrieren, war die wiederkehrende Botschaft aller Redner, denn Diskriminierung auf der Straße und im Alltag sei ein tägliches Thema für queere Menschen. Auf die fehlenden Anlaufstellen in Lüdenscheid ging auch Carina Büdenbender in ihrer Rede ein: „Lüdenscheid braucht ein Konzept für queere Menschen, um Schutzräume zu schaffen. Dafür muss Lüdenscheid uns aber endlich mal wahrnehmen“, sagte sie.

Einen Anfang dafür machte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der in seinem Redebeitrag die Geschichte des CSD thematisierte.

Influencerin Leonie als Frau Löwenherz auf der Bühne

Prominent wurde es auf der Bühne mit der Influencerin und Aktivistin Leonie, die als Frau Löwenherz auf Social Media über queere Themen aufklärt und den Demonstranten auf dem Sternplatz Mut für den Kampf um ihre Rechte und die oft fehlende Anerkennung zusprach. Sie richtete sich aber insbesondere an Verbündete der Bewegung, sogenannte Allies, also all jene, die sich nicht als queer identifizieren: „Es gibt Dinge, die kann jeder tun. Bildet euch, über unsere Geschichte, bildet euch darüber, wer und was wir sind, darüber, dass es keinen Grund gibt, vor uns Angst zu haben. Habt ein offenes Ohr für queere Jugendliche und seid da. Wir möchten einfach nur so existieren, wie wir sind, und wir möchten sicher existieren. Das ist der einzige Anspruch, den wir haben.“

Bei der Kundgebung auf dem Sternplatz wurden mehrere Reden gehalten. © Cornelius Popovici

Gegen Ende der Demo betrat Sven Hensel, Poetry-Slammer aus Bochum und Mitglied der Community, die Bühne und präsentierte seinen Spoken-Word-Beitrag über Coming-Out und Aktivismus. „Ich war auch still, (…) doch weil ich nicht länger leiden kann und will, mache ich jetzt Terz“, erklärte er den Zuhörern den Grund für seinen Aktivismus.

Aftershow-Party im AJZ

Gegen 18.30 Uhr legten die Veranstalter eine kleine Pause ein und beendeten die Kundgebung. Ein Großteil der Teilnehmer feierte ab 20 Uhr bei der Aftershow-Party im AJZ bis in die Nacht den ersten CSD in Lüdenscheid. Für musikalisches Programm hatten die Veranstalter gesorgt und die DJs Aedamic, Goodweib und Essa organisiert. Und auch wenn die Firmenwagen wieder zurückgebaut wurden und der CSD-Samstag in Lüdenscheid vorbei ist, erinnerte Leonie Löwenherz alle zum Schluss: „Wenn ihr nach Hause geht, dann erinnert euch daran, dass nicht nur heute Pride ist, nicht nur diesen Monat, sondern jeden Tag.“