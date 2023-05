P&C-Gebäude in Lüdenscheid: Fassade wird verschönert

Von: Monika Salzmann

Ulrike Tütemann und Marit Schulte-Zakotnik von der Pressestelle der Stadt Lüdenscheid und Marc Tegtmeyer vom Verein „Wir für Lüdenscheid“ (von links) stellten am Mittwoch die Ausstellung „Die Zukunft Lüdenscheids gestalten“ vor, die ein Hingucker auf den Schaufenstern des P&C Leerstands werden soll. © Salzmann

Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen möchte der Verein „Wir für Lüdenscheid“ die Attraktivität der Innenstadt steigern und Schaufensterfassaden von Leerständen in der Fußgängerzone mit Kunstwerken beleben.

Lüdenscheid – Das Ergebnis dieser vor eineinhalb Jahren geborenen Idee, die Ausstellung „Die Zukunft Lüdenscheids gestalten“, stellten nun Marc Tegtmeyer (Vorsitzender des Vereins „Wir für Lüdenscheid“) sowie Marit Schulte-Zakotnik und Ulrike Tütemann von der Pressestelle der Stadt vor dem P&C Leerstand vor. Dessen frühere, durch weiß gestrichene Sperrholzplatten abgedeckte Schaufenster sollen durch die Fassadenkunst der Kinder und Jugendlichen ein frisches, fröhliches Gesicht erhalten.

Wie der Titel der Ausstellung verrät, waren die Schüler eingeladen, ihre Vorstellungen über die Zukunft Lüdenscheids künstlerisch auf die Leinwand zu bringen. Mit Fragen wie: „Was wünscht ihr euch für die Zukunft Lüdenscheids? Welche Attraktionen, Orte, Gebäude und Flächen wünscht ihr euch in der Stadt?“, setzten sich die jungen Künstler auseinander.

Voll des Lobes für „die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt“ zeigte sich Marc Tegtmeyer, der mit der Aktion auch neue Mitglieder für den Verein gewinnen möchte, um Lüdenscheid mit Projekten und Aktionen voranbringen zu können. Sein Dank geht an den Inhaber des Gebäudes, der die Fassade für das Projekt auf unbestimmte Zeit zur Verfügung stellt. Für den Winter, wenn es früh dunkel wird, wünscht sich der Vereinsvorsitzende eine Beleuchtungslösung für die Fassadenkunst.

Angebracht werden sollen die Werke der Kinder und Jugendlichen am 1. Juni auf 20 Flächen. Ein hochformatiges Bild und 19 Querformate sind entstanden. Pro Schule sind zwei Schaufenster vorgesehen, eines für das Bild selbst und eines für einen Begleittext, in dem die jungen Künstler ihre Idee erläutern. Weiterführende Informationen sind per QR-Code, der mit der Seite des Vereins verlinkt ist, erhältlich.

Für die grafische Umsetzung des Projekts zeichnet eine Agentur aus Aachen verantwortlich. Diese bringt die Kunstwerke der jungen Künstler auf Alu-Verbundplatten auf, die auf die Sperrholzplatten der Schaufenster aufgeschraubt werden, sodass das darunterliegende Glas nicht beschädigt wird. Sobald sich eine anderweitige Nutzung des Leerstands ergibt, sollen die Kunstwerke auf anderen Leerständen Weiterverwendung finden.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 2. Juni, um 17 Uhr. Für Speisen, Getränke und Musik ist gesorgt. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer wird ein Grußwort sprechen. Möglich wurde die Umsetzung des Projekts durch Mittel der Städtebauförderung von Land und Bund im Rahmen des Projektes „Mensch Altstadt“ und durch die Unterstützung der Stadt.