„1Live-Charts-Party“ am Loh: Vorverkauf hat begonnen

Feier am 10. März

+ © Nougrigat Tausende Besucher füllten bereits bei der „1Live-Charts-Party“ 2017 die Schützenhalle am Loh. © Nougrigat

Lüdenscheid - Die „1Live-Charts-Party“ kommt am 10. März nach Lüdenscheid: Ab 22 Uhr beginnt die große Feier mit bis zu mehr als zweitausend Gästen in der Schützenhalle am Loh; der Vorverkauf hat bereits begonnen.