„1Live-Charts-Party“ am Loh: „Es war gigantisch voll“

Die Schützenhalle am Loh ist restlos ausverkauft – für Mitveranstalter und Geburtstagskind Philipp Nieland ist das wohl das schönste Geschenk.

Lüdenscheid - Tanzen, trinken, Freunde treffen, einfach das Leben genießen oder gar auf einer pinken Luftmatratze über die Menschenmenge schweben – das alles war von Samstag auf Sonntag oberstes Gebot von 2200 Nachtschwärmern bei der „1Live-Charts-Party“ in der Schützenhalle am Loh.

Ob aus Lüdenscheid, aus der nahen Umgebung oder auch von weiter her – vor Mitternacht kamen die Gäste in Scharen und brachten die Schützenhalle zum Beben.

„Es war gigantisch voll und unterm Strich eine sehr, sehr gute Party“, sagt Philipp Nieland, der mit seinem Club Johnny Mauser Mitveranstalter war. „Wir waren weit vor Mitternacht komplett ausverkauft und mussten leider viele Leute nach Hause schicken. Das habe ich so noch nie erlebt.“

Am Einlass klappte noch alles bestens, doch an der Garderobe, beim Wertmarkenverkauf und an der Theke staute es sich dann. Da musste mancher Partygast schon mal 20 Minuten warten. „Das hat natürlich hier und da für Unmut gesorgt. Wir sind da auch selbstkritisch und sehen auch für die Zukunft Verbesserungsbedarf. Man lernt eben immer noch dazu“, sagt Nieland.

1LIVE Charts-Party in der Schützenhalle am Loh Nr.1 Zur Fotostrecke

Die DJs Tobi Schäfer und Jan-Christian Zeller, vielen bekannt aus dem Radio, spielten aktuelle und tanzbare Charts. Und selbst als ein Stromausfall die Halle zwischenzeitlich in komplette Dunkelheit und Stille tauchte, ließen sich die Feiernden die Stimmung nicht vermiesen. Sie sangen kurzerhand einfach selbst: “Seven Nation Army“ von „The White Stripes“.

Techniker behoben schnell den Fehler und der Party bis 5 Uhr morgens stand nichts mehr im Wege.