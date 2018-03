Vom Patienten zum Praktikanten

+ © Martin Messy Sarah Dehne, Sabine Moor, Jessica Muss und Dr. Georg Kupilas (von links) sind sehr zufrieden mit Mohammed Sayed, der in der Praxis ein zweiwöchiges Praktikum absolvierte. © Martin Messy

Lüdenscheid - Erst war er Patient und fiel da schon durch seine angenehme Art auf. Am Freitag schloss Mohammed Sayed Ali in der Praxis für Zahnheilkunde und Ästhetische Gesichtschirurgie von Dr. Georg Kupilas und Dr. Dr. Florian J. Kupilas an der Karlstraße sein zweiwöchiges Praktikum ab.