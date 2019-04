17-Jähriger scheitert an stabiler Glasscheibe - wenig später werden er und seine Freunde festgenommen

An dieser Glasscheibe scheiterte der Einbruchsversuch. Zur Vollansicht oben rechts klicken.

Lüdenscheid - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 17-jährige Lüdenscheider hatte mit einem Gullideckel das Schaufenster eines Fahrradgeschäftes an der Staberger Straße eingeschmissen - zumindest hat er es versucht. Doch nicht nur ihn schnappte die Polizei.

Der Jugendliche wollte am Donnerstag kurz nach 19 Uhr offenbar ein dort ausgestelltes Mountainbike stehlen. Zeugen beobachteten den vergeblichen Versuch, die Doppelscheibe zu zerstören, und riefen die Polizei. Als der junge Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er. Die Polizei fahndete umgehend nach ihm.

"Eine halbe Stunde nach dem Fensterwurf hörte eine andere Zeugin an der Staberger Straße einen Knall. Als sie nach draußen blickte, sah sie einen Mann, der mit einer Tasche in der Hand von einem Auto weglief. Er hatte die Seitenscheibe eines geparkten Wagens zertrümmert und die Umhängetasche mit Schulbüchern an sich genommen", erklärte die Polizei.

Jugendliche wollen flüchten - ohne Erfolg

Eine Streife entdeckte drei Jugendliche, die beim Anblick des Polizeiwagens die Flucht ergriffen. Ein Polizeibeamter konnte zwei 17-jährige Jugendliche festhalten. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht. Einer von ihnen hatte Drogen in seiner Unterhose versteckt. Ihr Begleiter, der Gulliwerfer, kehrte gegen 20.45 Uhr zurück zum Tatort, wo ihn zwei Zeugen festhielten.

Seine Motiv: Er habe Geld gebraucht, erklärte er der Polizei seinen Einbruchversuch. Der 17-Jährige hatte eine fremde Busfahrkarte bei sich und stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei geht angesichts der Zeugenbeschreibungen davon aus, dass er auch den Einbruch in den Pkw begangen hat. Der Staatsanwalt ordnete eine Blutprobe an. Der Minderjährige wurde noch am selben Abend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.