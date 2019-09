17-Jährige von zwei Männern sexuell angegangen - sie versteckt sich im Wald

Polizei Lüdenscheid sucht Zeugen

Lüdenscheid - Die Polizei in Lüdenscheid ermittelt nach einem Vorfall am Freitagmorgen wegen sexueller Belästigung. Eine 17-Jährige wurde von zwei Männern sexuell angegangen. Sie wehrte sich und versteckte sich in einem angrenzenden Waldstück.