Hilfe fürs Schmetterlingskind Can

Lüdenscheid - Can hat ein Hemd mit langen Ärmeln an, die fast auch seine Hände komplett bedecken. Sie sind schuppig, seine Fingernägel sind weg. Der 15-Jährige wird über eine Magensonde ernährt, seine Speiseröhre ist entfernt, eine Niere bereits auch. Eine heimtückische, genetisch bedingte Erkrankung – die Schmetterlingskrankheit – nagt unaufhaltsam an seinem dünnen Körper.

Kinder wie Can werden auch „Schmetterlingskinder“ genannt. Ihre Haut ist empfindlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Can geht in die 8. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Seine Klassenkameraden möchten ihm helfen und hörten über ihre Lehrerin vom Verein Glücksbringer, einer Initiative der LN, die Lüdenscheider in Not, besonders Familien unterstützt.

Can ist mit seiner Mutter Özlem Yetimoglu und seinem kleinen Bruder Ömar gekommen. „Wir sind immer sehr offen mit Cans Krankheit umgegangen und haben ihn ständig mit einbezogen. Er soll sich nicht dafür schämen. Die Krankheit wird sich unaufhaltsam weiter entwickeln. Can wird irgendwann nicht mehr laufen und nicht mehr sprechen können. Seine Finger werden sich weiter krümmen und ganz schließen. Seine Lebenserwartung ist begrenzt“, sagt Özlem Yetimoglu.

+ Ihr Mann Murat ist Alleinverdiener, da sie sich intensiv um Can kümmert, inzwischen Netzwerke erschlossen hat, um alles Menschenmögliche für ihren Sohn tut. „Meine gesamte Familie unterstützt mich, und mein Glaube an Gott gibt mir auch viel Kraft“, erklärt sie. Geboren ist sie in Berlin und kam vor 15 Jahren mit ihrer Familie nach Lüdenscheid. „Mein Mann fand hier eine Arbeit, und die Klinik, in der Can behandelt wurde, lag in Münster.“

Can bekommt Unterstützung, wo es eben geht. Die Stadt hat zum Beispiel einen sprachgesteuerten Computer finanziert. Aber die Hilfsbedürftigkeit nimmt angesichts der fortschreitenden Erkrankung zu.

Ein elektronisch steuerbarer Rollstuhl würde Can helfen. Komplett übernimmt die Krankenkasse die Sonderausführung nicht. „Ich möchte einfach die Lebensqualität meines Sohnes so gut es geht verbessern.“

Wer dies ebenfalls unterstützen möchte, kann auf das Glücksbringer-Konto IBAN: DE20 45850005 0000 120303, Stichwort „Can“, eine Spende überweisen.