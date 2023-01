14. Hochzeitsmesse in Lüdenscheid lockt zum Besuch

Von: Corinna Bunte

Teilen

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt’s im Auto-Pavillon von Audi Piepenstock am Sonntag wieder eine Hochzeitsmesse. Veranstalterin Sandra Kawi und Verkaufsleiter Marco Vedder freuen sich auf die inzwischen 14. Auflage. © Corinna Bunte

Der Audi-Pavillon an der Nottebohmstraße wird am kommenden Sonntag, 22. Januar, wieder zur Eventhalle. Denn dann geht dort die „14. Hochzeitsmesse in Lüdenscheid“ über die Bühne.

Lüdenscheid – Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich Sandra Kawi vom Veranstaltungsteam und Marco Vedder, Verkaufsleiter bei Audi Piepenstock (ein Unternehmen der Tiemeyer Gruppe), auf eine Neuauflage der erfolgreichen Branchenschau rund um den schönsten Tag im Leben eines Paares. Die Veranstaltung ist von 11 bis 18 Uhr angesetzt.

Mehr als 30 Aussteller zeigen den Besuchern alles, was es braucht, um das Jawort zu zelebrieren und das Ereignis gemeinsam mit Familie und Freunden gebührend zu feiern. Mit dabei sind Anbieter aus vielen Bereichen: Goldschmiede und Trauringspezialisten, Eventausstatter und Festplaner, Foto- beziehungsweise Videografen und Licht-/Ton-Techniker, Restaurantbetreiber und Hoteliers, Catering- und Party-Services, Friseure und Kosmetiker, Fitnessexperten und Finanzdienstleister, DJ, Sänger, Zauberer, Feuerwerker und vieles mehr.

„Wir haben allein drei Brautausstatter an Bord“, freut sich Sandra Kawi vom EventVerleih-MK als Veranstalterin über den großen Zuspruch der Aussteller. Und natürlich kümmert sich auch ein versierter Herrenausstatter um die aktuellen Trends für den Bräutigam. Und wer eine eher ausgefallene Location für die Hochzeitsfeier sucht, wird bei der Messe sicher auch fündig.

Erstmals keine Brautmodenschau

Eine wesentliche Änderung gibt es in diesem Jahr im Vergleich zu den vorangegangenen Lüdenscheider Hochzeitsmessen: Eine Brautmodenschau wird es erstmals seit Langem nicht geben. Stattdessen haben die Aussteller mehr Zeit, ihre Kunden individuell an den Ständen zu informieren und zu beraten.

Der Wegfall des Programms auf dem Laufsteg soll der Atmosphäre der Verkaufsmesse im lichtdurchfluteten Audi-Pavillon aber keinen Abbruch tun, verspricht Sandra Kawi. Denn mit Vorführungen ihrer Dienstleistungen wollen einige Aussteller – zum Beispiel mit Magie, Musik und Make-up-Künsten – für den unterhaltsamen Rahmen sorgen. Eine Tombola, bei der Produkte und Gutscheine der ausstellenden Betriebe verlost werden, wird es aber auch diesmal wieder geben.

Der Online-Ticketverkauf läuft bereits (Info-Kasten). Aber auch spontane Messebesucher sind natürlich willkommen. Ausreichend Parkflächen stehen rund um das Autohaus kostenfrei zur Verfügung.

Ticketverkauf läuft online Die 14. Hochzeitsmesse in Lüdenscheid geht am Sonntag, 22. Januar, von 11 bis 18 Uhr im Autopavillon Audi Piepenstock, Nottebohmstraße 2, über die Bühne. Tickets gibt’s vorab online unter www.meine-traum-hochzeit.de für sieben Euro pro Person oder an der Tageskasse für neun Euro pro Person. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.