1354 Helfer bei Aktion Sauberes Lüdenscheid

Schüler der Theodor-Heuss-Realschule müssen schwer tragen: In einem Gebüsch fanden sie einen ganzen Mülleimer.

Lüdenscheid - An die Müllzange, fertig, los – Am Samstag fand der Hauptaktionstag Sauberes Lüdenscheid statt.

1354 freiwillige Helfer haben sich beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) in diesem Jahr gemeldet und alle verfolgen ein Ziel: Sie wollen etwas für die Umwelt tun und zur Sauberkeit der Stadt beitragen.

Der Startschuss für die Aktion Sauberes Lüdenscheid fiel bereits am Donnerstag. Seitdem waren Vereine, Verbände, Schulen, Kindergärten und Privatleute auf der Suche nach Müll. Und seitdem wurde viel gefunden: Neben Plastik, Papier und Essensresten entdeckten die Helfer auch kuriose Gegenstände. Ob Matratze, Gardine, Glasflaschen, alte Schilder, Kabelreste, Kinderspielzeug oder Autoplanen – die Menschen werfen so einiges weg. Auch Autoreifen seien laut Frank Wiemer, STL-Bereichsleiter für Straßenreinigung, keine Seltenheit.

„Für die Stadt ist die Aktion eine super Sache“, sagt Wiemer. Viele Gruppierungen, aber auch Privatleute machen mit. „Man stellt dadurch fest, dass es den Leuten nicht egal ist, wie ihr Umfeld aussieht.“ Aber er betont: „Einige wenige kümmern sich um den Dreck vieler anderer.“

Doch nicht nur die Sauberkeit steht bei der Aktion, die zum 19. Mal stattfindet, im Vordergrund. Viele Teilnehmer möchten Kinder und Jugendliche an das Thema Umweltschutz heranführen. „Jeder schmeißt mal etwas weg, auch Kinder und Jugendliche“, sagt Angelika Hartzsch-Borchert vom Zentrum für Jugendliche Diabetiker. Daher sei es für die Jugendlichen lehrreich an der Aktion teilzunehmen. „Wir haben auch immer schon Kindergärten und Schulen mit dabei gehabt“, erklärt STL-Werkleiter Heino Lange.

1354 Helfer bei der Aktion Sauberes Lüdenscheid aktiv Zur Fotostrecke

Auch Jörn Genster, Vorsitzender des TuS Oberrahmede, findet es wichtig, auch Kinder mit an das Problem heranzubringen. Mit rund 40 Helfern nahm er am Samstag zum fünften Mal beim Sauberen Lüdenscheid teil, in vier Gruppen befreite sie den Stadtteil Gevelndorf vom Müll.

Frank Wiemer, Heino Lange und Bernd Schildknecht, STL-Werksausschuss-Vorsitzender, besuchten einige Gruppen beim Müllsammeln, um sich für die ehrenamtliche Beteiligung persönlich zu bedanken. „Viele Jugendliche sind mit Begeisterung dabei“, stellt Schildknecht fest. Den jungen Menschen werde durch die Aktion beigebracht, dass es Spaß machen kann, etwas sauber zu halten, sagt er. „Vielleicht lernen auch die Erwachsenen das von ihren Kindern. Dann ist der Sinn und Zweck erfüllt“, findet er.

Bereits am Samstagnachmittag machten sich STL-Mitarbeiter auf den Weg, den Müll an den verschiedenen Sammelstellen oder Bushäuschen abzuholen. Zusätzlich wurden laut Wiemer sieben bis acht Container in der Stadt aufgestellt. Heute wird der Abfall gewogen. „Bei der letzten Aktion kamen zwölf und 15 Tonnen Müll zusammen“, sagt Wiemer.