„Critical Mass“: 120 Märker treten in die Pedale

Von: Monika Salzmann

Vom Schützenplatz aus fuhren die Radfahrer in Zweierreihe Richtung Honsel, von dort zur Werdohler Straße und zur Hochstraße. © Salzmann

Die größte „Critical Mass“ im Märkischen Kreis bewegt sich durch Lüdenscheids Innenstadt. 120 Radfahrerinnen und Radfahrer waren dabei und setzten ein Zeichen.

Lüdenscheid – Bei frühlingshaftem Wetter radelte am Freitag die bislang größte „Critical Mass“-Radfahrergruppe des Märkischen Kreises durch Lüdenscheid. Knapp 120 Radfahrer aus unterschiedlichsten Kommunen des Kreises – Halver, Werdohl, Iserlohn, Plettenberg und anderen – folgten dem Aufruf von Initiator Frank Theis zur gemeinsamen Rundfahrt durch die Bergstadt.

Ziel der Tour war es, als Radfahrer Flagge zu zeigen und auf die Rechte von Radfahrern im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Vom Treffpunkt an der historischen Schützenhalle am Loh, die erstmals Start und Ziel der einstündigen Fahrt durch Lüdenscheids Innenstadt war, setzte sich der Tross Richtung Honsel über die Werdohler Straße, Hochstraße, Sauerfelder, Knapper Straße, Weststraße und wieder zurück zum Schützenplatz in Bewegung. Am Rathausplatz drehten die Fahrer, die in Zweierreihe fuhren, eine Extrarunde. In diesem Monat fand bereits eine weitere Critical Mass im MK statt.

Mit knapp 120 Teilnehmern erreichte Initiator Frank Theis sein Ziel, in dreistelliger Zahl durch Lüdenscheid zu fahren und auf die Rechte der Radfahrer aufmerksam zu machen. © Jakob Salzmann

Als großer Ring, ohne Anfang und ohne Ende, umkreisten sie den Platz und setzten für ihre Belange ein dickes Ausrufungszeichen. Ausgearbeitet hatte die Tour Bernd Henrichs, der der Gruppe vorausfuhr. Sichtlich zufrieden zeigte sich Frank Theis mit der Resonanz. „Wir haben die Werbetrommel im Märkischen Kreis gerührt“, meinte er zu Beginn. „Das Wetter spielt mit. Von daher sind wir auf einer guten Seite.“ An alle, die gekommen waren, ob mit dem Lastenrad, E-Bike, Liegerad oder herkömmlichen Modellen, ging ein herzliches Dankeschön.

Leidenschaftliche Radfahrer jeglichen Alters

„Ich bin begeistert, wie viele gekommen sind. So sieht wahre Nachbarschaftshilfe aus.“ Er hoffe, dass auch die Politik und die Verwaltung darauf aufmerksam würden. Leidenschaftliche Radfahrer jeglichen Alters beteiligten sich an der Aktion. Manche wie Dr. Dirk Schmitz-Beuting („Fahrradfahren in Lüdenscheid heißt, dass man keine Angst haben darf“) waren erstmals bei einer Critical Mass – seit 2018 regelmäßig durchgeführt – dabei. Der älteste Teilnehmer war 85 Jahre alt. Zurück auf dem Schützenplatz hätte mancher die Fahrt noch gerne verlängert. „Wir hätten ruhig ein bisschen mehr fahren können“, war zu hören. Das Wichtigste: Alle waren heil angekommen. Sowohl Bernd Henrichs als auch Frank Theis zogen ein positives Resümee der Fahrt.

„Es war sehr wenig Verkehr und wir hatten viele Grünphasen“, fasste Bernd Henrichs seine Eindrücke der Tour zusammen. „Die Sauerfelder Straße und die Weststraße waren wie leergefegt.“ Die Autofahrer, die an der Gruppe vorbeigefahren seien, seien zumeist sehr vorsichtig gewesen. Ein einziger habe „aufgedreht“.

Ein Eindruck, den Frank Theis bestätigte. „Die meisten waren sehr vorsichtig“, beschrieb er die Reaktion der Autofahrer auf die Critical Mass. „Und das in Lüdenscheid, der fahrradunfreundlichsten Stadt Deutschlands!“ Die Aktion widerlege die Meinung, dass Lüdenscheid niemals eine Fahrradstadt werden würde. Im Biergarten des Castello ließ ein Teil der Gruppe den Abend ausklingen.