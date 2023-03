Waschbär Rocco übt für die „Internationale Deutsche Meisterschaft im Zugenbrechen“

Von: Jutta Rudewig

Der Puppenrocker Matthias Hueninghake mit seinem Waaschbären Rocco. © Hueninghake

Die Pharmazeutin und Weitergebildete Prof. Dr. Rutenstolz, der Puppenrocker Matthias Hüninghake mit seinem Waschbären Rocco, das bezaubernde Froilein Liebe Nadja Neumann, Rose Burri aus der Schweiz und Stephan Bierhoff mit seiner Zwangsjacken-Show für die ganze Familie haben eins gemeinsam: Sie wollen den Pokal für die „Virtuosität des Unperfekten“.

Lüdenscheid – 17 Bewerbungen trudelten in den letzten Monaten auf den Schreibtisch von Thomas Wewers in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule. Viel Arbeit für die Jury, die fünf Bewerber aussuchen musste. So oder so – nun stehen sie fest und werden zum Frühlingsfest am Samstag, 13. Mai, die traditionelle „Virtuosität des Unperfekten XII“ in der Alten Schule bestreiten.

In diesem Jahr gibt es zum vierten Mal den Preis „Virtuose des Unperfekten“ Dieser Preis wird als Jury und als Publikumspreis vergeben. Das Publikum kann ebenfalls einen attraktiven Preis gewinnen. Künstler aus ganz Deutschland zeigen an diesem Abend mit Clownerie, Gesang, Comedy, Magie, Artistik und Jonglage ihre neuen Nummern oder deren Varianten das erste Mal vor Publikum oder stehen gar das erste Mal auf der Bühne – roh, ungeschliffen, aber immer originell, charmant und enorm unterhaltend. Niemand nimmt übel, wenn mal eine Nummer schief geht – schließlich ist der Abend unperfekt. Zum 12. Mal präsentiert die Kulturwerkstatt die kultige „Virtuosität des Unperfekten“. Außer Konkurrenz wird es drei weitere „Nummern“ geben.



Katja Gierkes Programm heißt „Spiegelneurosen“. Sie tritt als Prof. Dr. Rutenstolz auf und gibt Einblicke in die Höhen und Tiefen, die Frau vor dem Spiegel erlebt. Zu sehen ist ein clowneskes Morgenritual, gespickt mit Musik, Tanz, etwas Akrobatik und natürlich dem wahren Leben.



Nadja Naumann singt schwärmende Oden an Frisuren, Möbelstücke oder Topfblumen. © Dausend

Während sein kleiner Waschbär Rocco eifrig für die „Internationale Deutsche Meisterschaft im Zugenbrechen“ übt, vernachlässigt er die Schule. Das ist natürlich nicht hinnehmbar für den Puppenrocker Matthias Hüninghake. Deshalb versucht er, ihn mit einigen Übungen und Aufgaben auf den richtigen Weg zu bringen. Aber der kleine Kerl hat einfach zu viel Unsinn im Kopf.



Nadja Neumann ist das „bezaubernde Froilein Liebe“. Sie trifft Menschen mit ihrer innigen und lustigen Art mitten ins Herz. Ihr Spiel ist eine Liebeserklärung an das Leben überhaupt. Sie singt schwärmende Oden an Frisuren, Möbelstücke oder Topfblumen.



Rose Burri ist in der ländlichen Schweiz aufgewachsen und lebt auch (noch) dort. Sie schildert, was in ihrem Dorf so geschieht. Als eine, die im Dorf gar nicht so bekannt ist, erzählt sie von so mancher seltsamen Begebenheit und der sozialen Kontrolle, die von Nachbarn ausgeht.



Stammgäste in der Alten Schule: Die Gruppe „selbstauslöser“. © Hajo Drees

Stephan Bierhoff hat sein Programm „Mozart – Eine Entfesselung aus der Zwangsjacke“ genannt. Bierhoff liefert eine Zwangsjacken-Show für die ganze Familie, hält sich selbst für Mozart und ist gerade aus der Anstalt entflohen. Unter den wachsamen Augen des Publikums wieder zurück in die Zwangsjacke verfrachtet, versucht er, sich aus dieser vermeintlich ausweglosen Lage zu befreien.



„Die Virtuosität des Unpeferkten“ ist eingebettet in das Frühlingsfest. Am Freitagabend (12. Mai) tritt das Improtheater „selbstauslöser“ auf, alte Bekannte im kleinen Theatersaal an der Altenaer Straße. Die Stammgäste zeigen in der Kulturwerkstatt „Die Leute gucken schon“, Die Formation lässt spontan Comedy-Szenen, fesselnde Geschichten und ganze Welten aus dem Stegreif entstehen. Alles, was sie dafür brauchen, ist die Inspirationen aus dem Publikum. Jede Show wird so zur Weltpremiere.



Am Frühlingsfestsonntag zeigen die Wollmäuse „Neues aus dem Dschungelbuch“ (ab 15.30 Uhr). Mit dem Stück aus der Feder von Thomas Wewers erarbeitete das inklusive Puppentheater vom Konzept integrativer Theaterarbeit (KiT) in Kooperation mit der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule bereits die vierte Inszenierung. Wewers: „Die Wollmäuse erzählen unterhaltsame Geschichten, machen Kultur und Theater erlebbar für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren und bringen auf unaufdringliche Weise das Publikum mit dem Thema Inklusion in Kontakt.“