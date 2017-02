Aktionen in der Brügger Galerie zugunsten des Vereins für Lüdenscheider in Not

1100 Euro für „Glücksbringer“

+ © Kümmel Großer Andrang in Brügge – das Publikum rückte kurzerhand zusammen. © Kümmel Lüdenscheid - „Gerechnet haben wir mit etwa 25 Zuhörern, 16 angemeldeten und vielleicht zehn, die sich spoant entschlossen haben. Um kurz vor 17 Uhr standen wir vor dem Problem, Sitzplätze für 62 Besucher zu schaffen.“ Der Brügger Galerist Detlev Kümmel musste bei der Lesung des Autors Michael Wagner kurzerhand umdisponieren. Weitere Sitzgelegenheiten wurden aufgestellt. Man rückte zusammen, was noch vor dem ersten Ton für gute Stimmung und eine Art Wohnzimmeratmosphäre in der Galerie an der Volmestraße sorgte. Angerückt war Michael Wagner mit seinem Buch „Lünsch-Mord“ und bot eine kurzweilige Lesung. In Brügge las er allerdings aus anderen Kapiteln, als er es bisher tat und stellte mit den ausgesuchten Kapiteln den Bezug der Geschichte zu Lüdenscheid in den Mittelpunkt. Gastgeber Detlev Kümmel reichte vor, während und nach der Lesung die zum Anlass passende Verpflegung. Der Eintritt war frei. Allerdings bat der Galerist darum, das Sparschwein des Vereins Glücksbringer, eine Initiative unserer Zeitung, mit einem freiwilligen „Austritt“ zu füllen. Eine sehr großzügige Spenderin legte ohne zu zögern mit einer Hundert-Euro-Spende vor. Im Laufe des Abends füllte sich das Sparschwein auf 280 Euro, die Wagner und Kümmel auf 300 Euro aufrundeten. „Somit können wir für beide Events zusammen, Kunstausstellung mit Schätztag und anschließende Lesung, 1100 Euro an die Lüdenscheider Glücksbringer übergeben“, freute sich der Galerist, dass mit dem Geld wie schon seit mehr als zwanzig Jahren Soforthilfe für Notleidende hier in Lüdenscheid geleistet werden kann.