1.000.000 Euro pro Jahr verdient! Diese Stadt ist Millionärs-Hauptstadt im MK

Lüdenscheid - Wie viel verdienen Sie? Die Frage werden die wenigsten öffentlich beantworten. Die Finanzbehörden machen aber einmal im Jahr eine Ausnahme und verraten zumindest, wer mehr als 1.000.000 Euro pro Jahr verdient. Im MK sind es 159 Personen.

Das geht aus den Zahlen hervor, die Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als statistisches Landesamt jetzt für 2015 veröffentlicht hat. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Im Vergleich zum Vorjahr 2014 sind das vier Einkommensmillionäre mehr.

Die absolut meisten Einkommensmillionäre im Märkischen Kreis leben in Lüdenscheid. Im Jahr 2014 lebten 30 Millionäre in Lüdenscheid, für 2015 weist die Statistik demnach 34 Einkommensmillionäre aus. In der Rangfolge der Städte nach der Millionärsdichte bringt dies die Bergstadt mit einer Quote von 4,6 Millionären pro 10 000 Einwohnern allerdings nur auf Platz 47 in NRW – und auch im Kreis langt das nicht für eine Spitzenplatzierung.

Zum Vergleich: In Neuenrade lebten 2015 neun Einkommensmillionäre, zwei weniger als noch im Jahr zuvor. Damit sank die Quote der Einkommensmillionäre je 10.000 Einwohner zwar von 9,2 auf 7,5 Einkommensmillionäre. Dennoch reichte es für die Hönnestadt im NRW-Ranking für Platz 11, nachdem sie im Vorjahr noch auf Platz drei gethront hatte.

Die durchschnittliche Landesquote von 2,7 Millionären je 10.000 Einwohner wird aber weiterhin um ein Vielfaches übertroffen. Über Platz eins im Ranking und damit die höchste Millionärsdichte kann sich Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss mit einer Quote von 14,9 je 10 000 Einwohner freuen.

Gefolgt von Sundern im Hochsauerlandkreis mit 9,2 und Engelskirchen im Oberbergischen Kreis mit 8,8 (2014: 9,4). Düsseldorf lag als erste Großstadt auf Platz zwölf mit einer Quote von 7,3 (2014: 6,6).In absoluten Zahlen betrachtet, standen Köln und Düsseldorf mit 464 beziehungsweise 447 Einkommensmillionären auf den ersten Plätzen.

Mit Schalksmühle und Herscheid rutschten auch die beiden anderen neben Neuenrade aus dem Märkischen Kreis gut platzierten Kommunen im Klassement nach unten. Schalksmühle verschlechterte sich mit einer Millionärsdichte von 8,5 um zwei Plätze auf Rang sieben, ist damit jetzt aber die Nummer eins im Kreisgebiet. Herscheid, zuvor Siebter, verlor zehn Plätze, liegt mit einer Millionärsdichte von 6,9 nun auf Rang 17.

Zu Werdohl und Balve können die Statistiker aus Datenschutzgründen keine Aussagen treffen, hier werden die Werte geheim gehalten. Auch aus Altena und Nachrodt-Wiblingwerde gibt es keine Zahlen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Zahl zwischen 0 und 2 liegt und gegebenenfalls Rückschlüsse auf einzelne Personen geschlossen werden können.

Schlusslicht im Märkischen Kreis ist Hemer mit einer Millionärsdichte von 2,1 (Rang 176). Landesweit stieg die Zahl der Einkommensmillionäre um 10,0 Prozent auf 4886.

Auswertung

Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die Informationen für das Jahr 2015 sind damit die aktuellsten, die zurzeit verfügbar sind.