1000 Metaller streiken auf dem Sternplatz für mehr Lohn

Mehr als 1000 Menschen, und damit weit mehr als erwartet, nahmen an der Warnstreik-Kundgebung teil und unterstützten damit die Forderungen ihrer Gewerkschaft.

Lüdenscheid - Etwas mehr als 1000 Metaller waren am Mittwoch dem Aufruf der IG Metall Märkischer Kreis gefolgt und zu einer einstündigen Warnstreik-Kundgebung auf dem Sternplatz erschienen.

„Das sollte Eindruck machen bei den Arbeitgebern“, sagte die Erste Bevollmächtigte Gudrun Gerhardt. „Die sechs Prozent mehr Lohn müssen jetzt kommen.“

Erwartet hatten die Organisatoren rund 500 Metaller, die den Forderungen der Gewerkschaft nach unter anderem mehr Lohn, einer Rückkehr von einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle und freien Tagen für Auszubildende vor wichtigen Prüfungen Nachdruck verleihen sollten. Mehr als doppelt so viele waren am Mittwoch mit Trillerpfeifen, Bannern, Warnstreik-Westen und Kappen erschienen.

Viele Teilnehmer bei der Kundgebung der märkischen IG Metall auf dem Lüdenscheider Sternplatz pic.twitter.com/cChl112Ziz — Come-on (@comeon_de) 24. Januar 2018

Um kurz nach 11 Uhr marschierten Hunderte, die mit Bussen von einigen Firmen aus angereist waren, mit lautem Getöse vom Bahnhof aus in Richtung Sternplatz. Mit dabei unter anderem Angestellte der Firmen Kostal, Phoenix Feinbau, Insta, Busch Jäger Elektro, Platestahl und Flühs. „Es gibt aber auch solidarische Abordnungen aus vielen Betrieben außerhalb des Märkischen Kreises“, betonte Gerhardt.

Viele Teilnehmer bei der Kundgebung der märkischen IG Metall auf dem Lüdenscheider Sternplatz Zur Fotostrecke

Die Erste Bevollmächtigte kündigte an: „Wenn sich bei den heutigen Verhandlungen in Baden-Württemberg nichts bewegt, dann müssen die Arbeitgeber ab der nächsten Woche mit den ersten 24-Stunden-Streiks in den Betrieben rechnen.“

Zuletzt hatten die Arbeitgeber eine Entgelterhöhung in Höhe von zwei Prozent angeboten, wenn die tariflichen Schichtzuschläge für Spät- und Nachtschicht gestrichen würden. „Sie nehmen uns nicht ernst – aber wir meinen es ernst! Wir wollen die ,Sechs‘ und Zeit zum Leben“, rief Gerhardt auf. Die Masse unterstützte sie mit lautem Beifall und trillernden Pfeifen.