1000 Metaller auf dem Lüdenscheider Rathausplatz: „Wir wollen acht Prozent!“

Von: Olaf Moos

Streikbereit, laut und solidarisch: Rund 1000 Teilnehmer waren am Dienstag dem Aufruf der IG Metall gefolgt und zu einer zentralen Kundgebung auf den Lüdenscheider Rathausplatz gekommen. © Cedric Nougrigat

Die zweite Warnstreikwelle der IG Metall rollt. Die Forderung der Teilnehmer der Kundgebung ist nicht zu überhören – „Acht Prozent!“, skandieren sie, schwenken Fahnen, tragen Transparente und pusten in ihre Trillerpfeifen, was das Zeug hält. Arbeitskampf-Symbolik pur. Und doch ist am Dienstag einiges anders.

Lüdenscheid - Der Ton der Redner ist schärfer geworden. Der 1. Bevollmächtigte der Gewerkschaft im Kreis, Torsten Kasubke, dröhnt ins Mikro: „Wir wollen nicht weiter verarscht werden!“

Nach Angaben der Polizei sind 800 Demonstranten angemeldet. Rund 1000 haben sich laut Einsatzleiter Michael Czok auf dem Rathausplatz versammelt. Auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer lässt sich blicken. „Na klar, ich bin Sozialdemokrat. Mein Papa war 50 Jahre in der IG Metall.“



Sie sind aus Altena, Werdohl, Plettenberg, Meinerzhagen und natürlich aus Lüdenscheider Industrieunternehmen gekommen. Unter ihnen erstmals auch eine Abordnung der Firma Steinhauer & Lück, Produzent von Orden, Medaillen und Abzeichen. Der 2. Bevollmächtigte Fabian Ferber: „Das verdient einen Orden.“



Die IG-Metall-Funktionäre lassen keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Forderung. An die Adresse der Arbeitgeber ruft der 1. Bevollmächtigte: „Bewegt euch endlich, sonst stehen die Bänder bei euch still.“ Seit der letzten Erhöhung der Löhne sei „eine lange Zeit“ vergangen. Vor allem in der Corona-Krise hätten sich die Belegschaften und die Verhandlungsführer der IG Metall in den Tarifrunden „fair und zurückhaltend“ verhalten. „Aber jetzt reicht’s! Wir haben acht Prozent verdient.“



Dabei stelle sich die Situation der Arbeitgeber „gar nicht so schlecht dar wie angenommen“, so Kasubke. 77 Prozent der Betriebsräte sprächen von guter Auftragslage, mehr als 50 Prozent von guten Gewinnen. „Und 74 Prozent berichten, dass erhöhte Preise an die Kunden weitergegeben werden können.“ Damit trifft der Redner den Nerv der Zuhörer. „Wir können das nicht!“



Die Verteuerung von Grundnahrungsmitteln um 20 bis 30 Prozent und die Verdoppelung der Energiekosten sei von den Familien „nicht mehr zu verkraften“. Deshalb müssten die Arbeitgeber in dieser Woche „acht Prozent auf den Tisch legen – sonst gibt’s Ärger“. Ferber kommentiert das Angebot der Tarifgegner, 3000 Euro netto auf 30 Monate zu zahlen, mit dem Satz: „Angesichts der Inflation sind 3000 Euro nach acht bis neun Monaten aufgebraucht.“



Dass die IG Metall gewillt ist, im Interesse der Beschäftigten „noch eine Schüppe drauf zu legen“, wie es in Gewerkschafterkreisen heißt, das steht für Torsten Kasubke fest. Er habe mit Belegschaften und Betriebsräten in Unternehmen gesprochen. „Wir werden kämpfen!“ Das Material für die Urabstimmung „und sogar ein Pizzawagen“ seien bestellt, „wir werden das durchziehen“. Unter dem Applaus der 1000 Metaller ruft Kasubke: „Es droht die Urabstimmung.“



Für einen der Ordner, Manfred Dohrmann aus Lüdenscheid, ist es „der xte Arbeitskampf“, wie er sagt. Der 77-Jährige blickt auf eine lange Zugehörigkeit zur IG Metall zurück. „1968 bin ich eingetreten.“ Und auch jetzt, längst im Ruhestand, ist er dabei. „Ehrensache! Wenn ich höre, dass eine Kundgebung stattfindet, dann melde ich mich freiwillig.“