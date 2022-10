100 Euro Bußgeld pro Kippe: So viel kassiert Lüdenscheid von Rauchern

Von: Susanne Kornau

Nicht nur in der Altstadt sind weggeworfene Kippen ein Ärgernis und eine folgenschwere Umweltsünde. © Cedric Nougrigat

Ein kleiner Schnipsel und seine großen Folgen: Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen verursachen einer Studie des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) zufolge Entsorgungskosten in Millionenhöhe.

Lüdenscheid - Demnach zahlen Städte und Gemeinden in Deutschland jährlich rund 700 Millionen Euro für die Beseitigung von Kippen und Einwegplastikmüll aus der Umwelt und Abfallbehältern in den Städten. Davon entfielen, so rechneten es die Studie und in der Folge das Bundesumweltministerium 2020 vor, allein 225 Millionen Euro auf die Entsorgung von Zigarettenkippen. Denn die sind Restmüll, sehr schädlich für die Umwelt und vor allem für Gewässer. Auf die Umweltfolgen weggeworfener Kippen – „toxischer Sondermüll“ – weisen Umweltorganisationen wie der WWF Deutschland oder der BUND unermüdlich hin. Ein besonderes Umweltproblem ist das Mikroplastik aus den Filtern.

Das allerdings scheint beim Raucher nicht anzukommen, betrachtet man die Kippen in Rinnsteinen und auf Gehwegen, die dort „mal eben“ entsorgt werden. Diese „Mal eben“-Momente summieren sich. Pro Einwohner und Jahr entsorgen die kommunalen Stadtreiniger in Deutschland demnach knapp 140 Liter Straßenmüll. Einwegverpackungen und Zigarettenkippen machen knapp 20 Prozent des Volumens aus. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie, für die der Inhalt von Straßenpapierkörben und Kehricht in 20 Städten unterschiedlicher Größe analysiert worden ist.



Kippen-Problem in der Altstadt

In Lüdenscheid gewinnt die Kippen-Diskussion derzeit an Schwung, weil die Zigarettenstummel gerade in der Altstadt zum Problem werden. Denn die Fugen im frisch verlegten Pflaster sind noch nicht überall ausreichend gesandet und gesetzt, sodass die kleinen Kippen zwischen die Steine fallen und sich aus den Fugen nur schlecht und aufwendig entfernen lassen. Sie einfach mit der nächsten Ladung Fugensand zu bedecken, ist aus Umweltschutzgründen auch keine Lösung.



Dabei hat die Stadt ein Instrument, das, gezielt und konsequent eingesetzt, das Bewusstsein schärfen und die Verschmutzung deutlich verringern könnte: Bußgelder. Bereits im Juli 2019 hatte der Rat auf Antrag der CDU das Bußgeld für eine weggeworfene Kippe auf den damals höchstmöglichen Satz von 100 Euro angehoben. Der gilt nach wie vor; obendrauf kommen jeweils noch 28,50 Euro Verwaltungsgebühr. CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling hatte den Antrag damals so begründet: „Wir sind der Überzeugung, dass eine Verbesserung leider nur über den Geldbeutel möglich ist.“ In den ersten fünf Monaten nach Einführung des hohen Bußgeldes hatte die Stadtverwaltung insgesamt 17 Verstöße geahndet.



Das war, blickt man auf die Kippen-Statistik der letzten Jahre, Rekord. Auf Nachfrage teilt Stadtsprecher Sven Prillwitz folgende Zahlen mit:



2020 wurden 13 „Kippen-Bußgelder“ erhoben. Elf wurden bezahlt, ein Verfahren wurde eingestellt und eines niedergeschlagen, „d.h. wegen erfolgloser Vollstreckung und übermäßigen Verwaltungsaufwands eingestellt“.



2021 wurden vier Bußgelder erhoben und auch alle bezahlt. In diesem Jahr hat man bislang in zwölf Fällen weggeworfene Kippen mit Bußgeldern belegt. Davon wurden neun bezahlt, drei noch nicht.



Angesichts der Unmengen an Kippen an allen möglichen Stellen, ist das wenig. Das große Problem sei jedoch, so erläutert es der Stadtsprecher: „Polizei und Ordnungsamt müssen Menschen, die ihre Kippen einfach achtlos wegwerfen, in flagranti erwischen. Das ist, auch angesichts der Vielzahl an Aufgaben – vor allem in der Hochphase der Corona-Pandemie –, alles andere als selbstverständlich.“



Der häufigste Verstoß sei das Wegwerfen eines Zigarettenstummels aus dem Autofenster. Bußgelder könnten dann sowohl die Polizei als auch der Außendienst und die Abfallstreife des Ordnungsamtes verhängen: „Erwischt die Polizei jemanden, erhält das Ordnungsamt einen Kurzbericht und die am Ort des Verstoßes vorgenommene Anhörung und erhebt anschließend das Bußgeld.“ Das gilt im Übrigen nicht nur für ertappte Autoinsassen, sondern auch für Fälle unter freiem Himmel, an Plätzen und Stellen, wo ausgesprochen viel geraucht und achtlos entsorgt wird, etwa an bestimmten Treffpunkten.



Ob der Appell an die Einsicht am Ende mehr bewirken kann als ein hohes Bußgeld? Andere Städte schärfen das Bewusstsein beispielsweise auch durch einschlägige Hinweise an Straßenmülleimern. Jedenfalls betont der Stadtsprecher: „Wir würden uns als Stadtverwaltung wünschen, dass alle ihren Abfall und damit auch ihre Kippen ordnungsgemäß entsorgen würden. Von einem sauberen Stadt- und Straßenbild profitieren schließlich alle.“



Aber am Ende, auch das zeigt sich, läuft vieles auf Kontrolle hinaus, wenn es wirken soll. Was auch für die Einhaltung der Reinigungspflichten auf Gehwegen gilt: Wer seiner Fegeverpflichtung nachkommt, kehrt regelmäßig so manche Kippe zusammen. Und die landet dann wenigstens im Mülleimer, nicht in der Umwelt.