100 000 Euro für Sanierung der Panzerhalle in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Die ehemalige Panzerhalle der belgischen Garnison dient dem Naturschutzzentrum MK unter anderem als Lager für naturschutzfachliche Pflegegeräte. © Cedric Nougrigat

Die NRW-Stiftung, wichtige Unterstützerin von inzwischen rund 3500 Natur- und Kulturprojekten im Land, stellt dem Naturschutzzentrum Märkischer Kreis eine Summe von 100 000 Euro zur Verfügung. Damit und mit Mitteln, die das Regierungspräsidium Arnsberg zugesichert hat, will der Verein die ehemalige Panzerhalle im Naturschutzgebiet Stilleking sanieren.

Lüdenscheid - Nach Angaben der Stiftung soll das reparaturbedürftige Gebäude weiterhin als „Maschinenhalle für naturschutzfachliche Pflegegeräte“ genutzt werden. „Da insbesondere das Dach marode ist, soll die Halle nun saniert werden. Gleichzeitig wird die Halle durch das Anbringen von Nisthilfen oder Überwinterungsmöglichkeiten für Amphibien zu einem Artenschutzgebäude ausgebaut“, heißt es in einer Mitteilung der NRW-Stiftung.

Mit der Sanierung werde sichergestellt, „dass die naturschutzfachliche Biotop- und Landschaftspflege des Naturschutzzentrums langfristig gewährleistet“ ist, so Stiftungsvorsitzender Eckhard Uhlenberg. Der Verein mit Sitz in Oelken, zwischen dem Brenscheider Tal und dem Stilleking, betreut derzeit rund 390 Hektar Flächen im Kreisgebiet – darunter die Liegenschaft Stilleking, früher Truppenübungsplatz der belgischen Garnison, und der ehemalige Standortübungsplatz Apricke in Hemer.



Mit einem schnellen Beginn der Sanierung der Panzerhalle ist nach Worten von Hans Obergruber, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums MK, nicht zu rechnen. „Die Baukosten laufen uns weg.“ Voraussichtlich im Frühling nächsten Jahren soll mit der Maßnahme begonnen werden.



Neben den geplanten Einbauten wie Nisthilfen und Überwinterungsplätzen für Amphibien soll die weitläufige Halle weiterhin als Auswilderungsstation des Naturschutzbundes (Nabu) dienen. Um diese Einrichtung ist es in den vergangenen drei Jahren ruhiger geworden – nachdem Natur- und Tierschützer Robert „Bob“ Melis im Dezember 2019 gestorben ist.



Melis hatte mit seiner Frau Anke jahrzehntelang verletzte und kranke Wildtiere auf seinem Grundstück an der Südstraße in Pflege genommen, sie wieder aufgepäppelt und am Stilleking ausgewildert. Wie Obergruber sagt, suche das Naturschutzzentrum Aktive, die die Arbeit des Nabu fortsetzen.



Mit der Förderzusage für 14 neue Projekte hat die NRW-Stiftung nach eigenen Angaben kürzlich die Schwelle von 300 Millionen Euro an Fördermitteln überschritten. Das Geld erhält sie demnach überwiegend vom Land NRW aus Lotterieerträgen von Westlotto. Zunehmend wichtig seien auch Mitgliedsbeiträge und Spenden des Fördervereins der NRW-Stiftung.