Rock-Festival auf dem Hof Repke geht am 5. August in die nächste Runde

Von: Michael Koll

Freuen sich auf die zweite Festival-Auflage auf der Repke: Detlef und Birgit Hurst sowie Joachim Hoffmann (von links). © KOLL

Am späten Abend des 13. August 2022 stand fest: Das Rock-Festival auf dem Hof Repke wird zwölf Monate später in die zweite Runde gehen. Die Premiere im vorigen Sommer war ein derart großer Erfolg, dass dem Organisations-Trio – Birgit und Detlef Hurst sowie Joachim Hoffmann – gar keine andere Wahl geblieben sei. Am 5. August wird es also soweit sein. Und dieses Mal wird noch viel mehr gerockt in der Repke-Idylle.

Werdohl – Tatsächlich werden – wie bei der Premiere – die Coverband Blue Noize sowie das Akustik-Cover-Duo Any Beat Counts (ABC) auf der Bühne stehen. Darüber hinaus werden allerdings noch zwei weitere Auftritte die Herzen der heimischen Musikfans höher schlagen lassen: Bronkobeat aus Plettenberg wollen die Rockgeschichte mit ihrem Programm auf links drehen. Und Karsten Bald steht mit seinem Hut und seiner Stimme für eine Show, die seinem Idol Udo Lindenberg in nichts nachsteht.

Eine Woche früher als im vorigen Sommer geht es nun auf der Repke rund. Mit-Organisator Hoffmann erläutert: „Damit kollidiert unser Festival nun nicht mehr mit ‘Genuss am Fluss’, welches am Wochenende drauf an der Dammstraße gefeiert wird“. Außerdem freut sich der Bassist, der mit Blue Noize selbst auf der Bühne stehen wird, „dass wir nun die Bandbreite an Musik etwas erweitern konnten“.

Unter anderem wird die Plettenberger Band Bronkobeat am 5. August auf der Repke auf der Bühne stehen. ARCHIVFoto © Privat

In den Verkauf gehen dieses Mal 400 Tickets. Somit haben dieses Mal etwas mehr Fans die Möglichkeit, live vor Ort dabei zu sein als bei der Premiere. Einlass auf das Hof-Gelände erfolgt am 5. August ab 18 Uhr. Um 19 Uhr kommen dann die ersten zarten Töne aus den Boxen, wenn Sängerin Elisabete Vidal mit Gitarrist Damian Copp unter dem Namen ABC den Auftakt für das Festival gibt. Und das haben die zwei im vorigen Jahr schon so gut gemacht, dass sie den Werdohlern in bester Erinnerung geblieben sein dürften.

Gegen 20.15 Uhr entern Bronkobeat die Bühne. Die Plettenberger bringen Songs mit von Tom Petty, Thin Lizzy, Whitesnake, den Foo Fighters und vielen anderen. Seit 2011 firmiert die Truppe nun unter diesem Namen. Vorher waren sie bei einigen anderen Combos unterwegs - etwa bei den Juhnkes.

Gastgeber Blue Noize beginnen gegen 21.30 Uhr die erste Hälfte ihrer Show. In ihrer Konzertpause wird Lindenberg-Double Karsten Bald 45 Minuten lang die Hits des wohl berühmtesten Hutträgers Deutschlands lebendig werden lassen. Zum Abschluss kehren Blue Noize zurück. „Wir spielen dann bis kurz vor 1 Uhr“, verspricht Festival-Initiator Hoffmann.

Tickets gibt es ab sofort in der Bäckerei und Konditorei Hurst auf dem Hof Repke, mittwochs bis samstags von 7 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, sowie sonntags von 7 bis 11 und von 14 bis 18 Uhr. Außerdem werden Eintrittskarten im Edeka Tank angeboten.