Zwei Studenten rasten am Bahnhof in Werdohl aus - Gegenstände ins Gleisbett geworfen

Werdohl - Zwei Männer haben am Bahnhof in Werdohl randaliert, einen Abfallbehälter demoliert und Gegenstände ins Gleisbett geworfen. Einer der Männer verbrachte die Nacht schließlich im Polizeigewahrsam.

Zwei Bochumer Studenten haben der Polizei zufolge am Samstag um 23.20 Uhr Randale am Bahnsteig in Werdohl veranstaltet. Die 27 und 28 Jahre alten Männer rissen unter anderem einen Vierfach-Abfallbehälter aus der Verankerung und demolierten ihn komplett.

Als die Polizei eintraf, verweigerten die Randalierer jede Auskunft, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizei schrieb demnach Anzeigen wegen Sachbeschädigung und sprach Platzverweise aus.

Das genügte dem älteren der beiden Männer immer noch nicht: "Er schmiss Gegenstände aufs Gleisbett. Deshalb musste er den Rest der Nacht im Gewahrsam der Polizei in Lüdenscheid verbringen." -eB

