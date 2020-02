Zwei Schwerverletzte: B236 komplett gesperrt - riesiges Trümmerfeld

[Update 11.36 Uhr] Werdohl - Heftiger Unfall am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 236 in Werdohl. Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens zwei Personen sehr schwer verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Straße ist komplett gesperrt.

Um 10.47 Uhr wurdein Werdohl Stadtalarm ausgelöst, die Sirenen heulten auf, denn auf der Bundesstraße 236 kurz hinter dem McDonald’s-Restaurant etwa in Höhe des Malerbetriebs Maus waren ein Kleinwagen und ein Kleinlaster fast frontal zusammengestoßen.

Als die ersten Rettungskräfte wenig später an der Unfallstelle eintrafen, bestätigte sich die erste Einsatzmeldung. Zwei Personen waren durch den Unfall sehr schwer verletzt worden.

+ Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort. © Heyn

Während sich der Fahrer des Kleinlastwagens selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte und anschließend durch Rettungskräfte und den Notarzt direkt an der Unfallstelle behandelt wurde, ist die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens mit Olper Kennzeichen noch immer in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und muss von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten werden.

Rettungshubschrauber gelandet

Weil die Verletzungen der Unfallbeteiligten so schwer sind, ist mittlerweile auch ein Rettungshubschrauber direkt auf der Bundesstraße nur unweit des Unfallstelle gelandet.

Um die Unfallstelle und vor allem die Verletzten vor möglichen neugierigen Blicken von Gaffern zu schützen, wird auch ein Sichtschutz durch die Einsatzkräfte errichtet.

Die Bundesstraße ist komplett gesperrt und dürfte dies auch noch längere Zeit bleiben. Den rund um die Unfallstelle ist der Straßenbelag mit Trümmerteilen regelrecht überzogen, aus den Fahrzeugen ist auch Kraftstoff ausgelaufen.

Feuerwehrfrau als Ersthelferin vor Ort

Neben Wehrchef Kai Tebrün ist mit Volker Bootz auch der Leiter der Werdohler Polizeiwache persönlich vor Ort.

Wie mittlerweile bekannt wird, war eine junge Frau als Ersthelferin bei den Unfallwagen, die selbst Mitglied der Werdohler Feuerwehr ist und so gleich die Versorgung der beiden Schwerverletzten übernehmen konnte.

Die Rettungswagen kamen aus Plettenberg und waren ebenfalls sehr zügig an der Unfallstelle. Der Hubschrauber wurde aus Dortmund angefordert und war zwölf Minuten nach der Alarmierung bereits in Werdohl.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen Unfall im Begegnungsverkehr handeln. Eventuell durch die tief stehende Wintersonne geblendet, könnte die Fahrerin des Kleinwagens, die in Richtung Plettenberg unterwegs war, mit ihren Auto zu weit nach links und damit in den Gegenverkehr gekommen und so mit dem Kleinlaster zusammengestoßen sein.

Wir berichten weiter.