Zwei Monate Baustelle mit Ampelanlage: Neue Gasleitung in Kleinhammer

Von: Jona Wiechowski

Orangefarbene Markierungen auf der Straße und mobile Ampelanlagen sind in den letzten Tagen bereits aufgebaut worden. In Kürze soll mit den Verlegungsarbeiten der Gashochdruckleitung begonnen werden. © WIECHOWSKI

Auf Verkehrsbehinderungen in Werdohl-Kleinhammer – genauer: auf dem Solmbecker Weg – müssen sich Autofahrer in den kommenden gut zwei Monaten einstellen. Der Verteilnetzbetreiber Westnetz hat dort eine größere Maßnahme geplant. Erste Arbeiten sind schon getan.

Werdohl – Eine provisorische Ampelanlage steht bereits seit einigen Tagen. Auf der Straße sind zudem orangefarbene Markierungen angebracht worden. Unklar war bis jetzt, was hier passiert. Wie Westnetz-Pressesprecherin Julia Snelinski auf Anfrage der Redaktion erklärt, verlegt das Dortmunder Unternehmen in Werdohl-Kleinhammer „auf einer Länge von circa 120 Metern die Gashochdruckleitung im Solmbecker Weg“. Der Verkehr werde durch die Ampelschaltung geregelt.

Arbeiten am Solmbecker Weg dauern voraussichtlich bis Ende Oktober

Die gesamte Baumaßnahme inklusive der Asphaltierarbeiten sei voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen, erklärt die Pressesprecherin weiterhin. Betroffen davon sind neben den Kleinhammer-Bewohnern natürlich auch alle, die über Selscheid nach Plettenberg – und zurück nach Werdohl – fahren.

Westnetz-Arbeiten in jüngerer Vergangenheit an der B229

Längere Arbeiten, die auch aufwändig in den Werdohler Verkehr griffen, hatte das Unternehmen Westnetz zuletzt an der B229 durchgeführt, als eine im Untergrund liegende Ferngasleitung ausgetauscht worden war. In diesem Zuge sorgten Ampelanlagen für teilweise längere Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer.

Bis voraussichtlich Ende Oktober soll die Maßnahme – inklusive der Asphaltierungsarbeiten – abgeschlossen sein. © Wiechowski, Jona

Zum Unternehmen: Westnetz GmbH Die Westnetz GmbH ist ein Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas mit Sitz in Dortmund und ist mit rund 5800 Mitarbeitern und einer versorgten Fläche von gut 50 000 Quadratkilometern der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland. So versorgt er etwa 7,5 Millionen Menschen mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Westenergie.