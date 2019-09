Diebesgut im Kinderwagen

Werdohl - Zwei Frauen haben am Freitag Drogerie-Artikel in einem Kinderwagen und in ihren Hosentaschen versteckt.

Die mutmaßlichen Ladendiebinnen haben am Freitag um 19.10 Uhr in der Drogerie Rossmann an der Freiheitstraße Waren aus den Packungen geholt, sich die Artikel in Hosen und Kinderwagen gesteckt und die leeren Packungen wieder ins Regal gestellt. Mitarbeiter beobachteten die Frauen und sprachen sie an der Kasse an. „Statt den Diebstahl einzugestehen, schubsten die Frauen einen Mitarbeiter an die Seite und flüchteten", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Allerdings fanden Beamte die Frauen, die mit Kinderwagen und zwei Kleinkindern unterwegs waren. „Eine Verständigung war jedoch nicht möglich", teilt die Polizei mit. Es handele sich um 27- und 43-jährige Georgierinnen. Sie hatten zwar keine Beute mehr bei sich, doch der Diebstahl war auf Video aufgezeichnet worden. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines räuberischen Diebstahls.