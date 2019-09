Zwei Einbrüche in kurzer Zeit in der Werdohler Innenstadt

+ © Griese Zuerst wurde in die Spielhalle an der Derwentsider Straße eingebrochen. © Griese

Werdohl - Einbrüche in zwei Spielhallen in der Innenstadt haben in der Nacht zu Dienstag, 24. September, die Polizei beschäftigt. Der oder die Täter konnten entkommen, obwohl die Polizei offenbar schnell vor Ort gewesen ist.