Zwei brennende Container binnen 13 Stunden: Die Polizei ermittelt

Von: Volker Griese

Auf dem Parkplatz an der Goethestraße musste die Polizei einen brennenden Altpapiercontainer löschen. © Griese, Volker

Einen brennenden Altpapiercontainer musste die Freiwillige Feuerwehr gegen 9.30 Uhr am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz an der Goethestraße in Werdohl löschen. Es war nicht das einzige Feuer, zu dem die Brandbekämpfer binnen 13 Stunden gerufen wurden. Gibt es einen Zusammenhang?

Werdohl ‒ Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Parkplatz an der Goethestraße schlugen am Mittwochmorgen Flammen aus dem Behälter, die die Feuerwehr aber mit Löschwasser schnell ersticken konnte.

Bereits am Dienstagabend hatte auf dem Fritz-Thomée-Platz in der Nähe des Lidl-Marktes ein Container gebrannt. Auch dort konnte die Feuerwehr schnell wieder für Sicherheit sorgen.

Für die Polizei bestehe der Anfangsverdacht einer Straftat, teilte Polizei-Pressesprecher Lorenz Schlotmann am Mittwoch auf Nachfrage mit. „Solche Container entzünden sich ja nicht von alleine“, begründete er, warum die Polizei davon ausgehe, dass jemand an den Behältern gezündelt hat. Sie bittet Zeugen, die zu den fraglichen Zeitpunkten an den beiden Containerstandorten verdächtige Personen beobachtet habe, sich unter Tel. 0 23 92 /9 39 90 an die Werdohler Polizei zu wenden.

Die Polizei beschäftigt auch die Frage, ob es zwischen den beiden Bränden einen Zusammenhang gibt. In Lüdenscheid hat in diesem und im vergangenen Jahr eine ganze Serie von Containerbränden Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Dort gilt eine 20-Jährighe aus Hauptverdächtige. Untersucht werden rund 130 Fälle, bei denen Wertstoffbehälter in Flammen aufgingen.

In Balve gab es im vergangenen Jahr zwischen Mitte Februar und Ende September eine Serie von sieben Bränden, bei denen zumeist aufgeschichtete Holzstapel angezündet worden waren. Dort konnte die Polizei letztlich einen dringend Tatverdächtigen festnehmen.