The Vagrants und The Balls rocken das Alt Werdohl

+ © Koll Renate Ludwig und Steve Iorio waren schon mehrfach zu Gast bei Pöngse im Alt Werdohl. © Koll

Werdohl - Die australische Band The Vagrants kehrt am Freitag, 17. November, in die Musikkneipe Alt Werdohl zurück. Die furiosen Gastspiele des Ehepaares Renate Ludwig und Steve Iorio waren bisher meist schnell ausverkauft. Dieses Mal bringen sie die Band The Balls aus Melbourne mit ins Sauerland.