Zustrom nimmt wieder zu: Werdohl hat noch Platz für Flüchtlinge

Von: Volker Griese

Ukrainische Pässe auf dem Tisch eines Ankunftszentrums für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. In Werdohl haben 210 Ukrainer Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat gefunden. © Michael / dpa

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen müssen sich nach einer Ankündigung der Landesregierung auf deutlich steigende Flüchtlingszahlen einstellen. Gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden hat das NRW-Familienministerium eine vorzeitige Zuweisung von Geflüchteten aus den Landeseinrichtungen in die Kommunen angekündigt. Was bedeutet das für Werdohl? Wie lange reichen die Kapazitäten zur Unterbringung der Menschen?

Werdohl – Marc Westebbe, der Stellvertreter von Sozialamtsleiterin Sabine Bleckmann, sieht die Lage noch relativ gelassen. Eine „sich zuspitzende Lage“, wie sie Städte- und Gemeindebund beschreibt, kann er für Werdohl offensichtlich nicht erkennen.

In Werdohl hätten derzeit 145 Personen Zuflucht gefunden, sagte er am Mittwoch. Allerdings bestätigte er, dass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge zuletzt wieder zugenommen habe. „In den vergangenen drei Wochen sind zehn neue Flüchtlinge angekommen, zum Beispiel aus Georgien und Guinea “, sagte er. Wieviele Flüchtlinge eine Kommune aufnehmen muss, ist in einem Verteilschlüssel im Flüchtlingsaufnahmegesetz festgelegt. Einberechnet werden hierbei etwa der Einwohneranteil der Kommune an der Gesamtbevölkerung und der Flächenanteil an der Gesamtfläche. Außerdem melden die Städte und Gemeinden der Bezirksregierung Arnsberg monatlich die Zahl der von ihnen in der Vergangenheit aufgenommenen Flüchtlinge. Aus den Meldungen und dem Verteilschlüssel wird dann für jede Stadt und Gemeinde berechnet, wie viele Flüchtlinge sie aktuell aufnehmen muss. Mit Stand vom 18. August müsse Werdohl noch 20 Flüchtlinge aufnehmen, sagte Westebbe.

Größere Probleme, noch weitere Flüchtlinge unterzubringen, sieht Westebbe derzeit nicht. Im Flüchtlingsheim in der Osmecke seien noch einige Plätze frei. Allerdings sei dieses Haus aufgrund seiner Struktur vor allem für die Unterbringung alleinstehender Männer vorgesehen. „Wir haben aber auch noch einige Wohnungen in der Hinterhand“, sagte Westebbe.

Eine besondere Personengruppe sind die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Sie erhalten in Deutschland maximal einen Monat lang Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsesetz, damit sie nach ihrer Ankunft überhaupt über finanzielle Mittel verfügen. Danach erhalten sie Bürgergeld oder Sozialhilfe. Um eine Wohnung müssen sich die Menschen aus der Ukraine auch selbst kümmern, wobei die Stadt allerdings behilflich sei, sagte Westebbe. Der Wohnungsmarkt in Werdohl gebe allerdings ausreichend Möglichkeiten her. Derzeit leben Westebbes Angaben zufolge 210 Menschen in Werdohl, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind.

Um eventuell Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die kurzfristig und in größerer Zahl nach Werdohl kommen, unterbringen zu können, hält die Stadt schon seit anderthalb Jahren die Turnhalle Eveking vor. Dies hat Bürgermeister Andreas Späinghaus lange Zeit als unverzichtbar bezeichnet. Mittlerweile hat im Rathaus offenbar ein Umdenken eingesetzt. „Wir sind aktiv auf der Suche nach einer Alternative“, sagte Marc Westebbe am Mittwoch. Die Stadt hoffe dabei auch auf finanzielle Unterstützung durch Bund und Land, um eventuell geeignete Immobilien für eine Unterbringung herrichten zu können.