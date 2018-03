Enervie baut Batteriespeicher in Werdohl-Elverlingsen

Zusammenarbeit von Daimler und The Mobility House

+ © Volker Griese Ab und zu steigt noch Wasserdampf aus dem Kühlturm der Kohleverbrennung der Mark-E in Elverlingsen. Ende März wird die Kohleverstromung eingestellt, es bleibt nur noch die Energieerzeugung durch die Verbrennung von Klärschlamm. © Volker Griese

Werdohl - In Elverlingsen soll in einer Halle am Rande des Kraftwerksgeländes der Enervie-Tochter Mark-E ein besonders leistungsstarkes Altbatteriekraftwerk entstehen. Eine ähnliche Anlage in Lünen erreicht 14 Megawatt, in Elverlingsen ist eine Leistung von 17 Megawatt geplant. Zum Vergleich: Der noch bis zum Ende des Monats laufende Steinkohleblock liefert 310 Megawatt.