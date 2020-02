Diese Zukunftsperspektiven gibt es für das WK Warenhaus

Zweites Leben für das Kaufhaus

+ © Volker Heyn Das WK Warenhaus liegt mitten in der Werdohler Innenstadt am Brüninghaus-Platz. © Volker Heyn

Wenn das WK Warenhaus am 30. Juni für immer seine Türen schließt, geht damit nicht nur eine langjährige Einzelhandelstradition in Werdohl zu Ende. Was nach dem Kaufhaus kommt, ist derzeit noch völlig offen. Die Besitzer suchen zwar nach Angaben von Geschäftsführerin Silke Krischer-Schnückel nach einer Nachfolgelösung. Einen Mieter oder – was die favorisierte Lösung ist – einen Käufer gibt es bisher aber noch nicht.