Zürich, Venedig, Berlin und Werdohl: Innenstadtbelebung mit Kunst

Von: Michael Koll

Teilen

Saskia Müller war hocherfreut, als „Pöngse“ mit seiner Idee der Ausstellung von Bildern im Schaufenster auf sie zukam. © KOLL

Drei Ziele hat sich Jürgen Krutzsch gesetzt. Der Mann, den eigentlich alle nur „Pöngse“ nennen, zählt auf: „Ich möchte erstens die Innenstadt beleben. Zweitens will ich Farbe nach Werdohl bringen. Und drittens würde ich gerne eine Ausstellungsmöglichkeit für Künstler aller Art anbieten.“

Werdohl - Pöngse, der bis vor einigen Jahren als Wirt der Musikkneipe Alt Werdohl beinahe jedem in der Stadt ein Begriff war, sprach Saskia Müller an. Bei der Inhaberin des Geschäftes Pfotenhaus rannte der heimische Maler offene Türen ein. Und so wurde am Wochenende der nicht verwendete Teil des Pfotenhaus-Schaufensters mit gut 50 Pöngse-Bildern geschmückt.

Der Künstler weiß: „Manche Leute halten das Fenster nun vielleicht für überfüllt – ist mir aber egal.“ Er lächelt auf seine typisch-verschmitzte Art und Weise und fügt hinzu: „Ein Bäcker legt ja auch nicht bloß drei Brötchen in seine Auslage.“ Den gesamten Juli über sollen die Werke Pöngses nun in der Werdohler Fußgängerzone zu sehen sein. Danach sollen weitere Ausstellungen folgen.

„Ob mal einer drei Wochen ausstellt, ein anderer vier oder auch länger – das wird sich zeigen“, ist der 1951 in Altena geborene Maler offen. Auch die Exponate, die in dem von ihm künftig kuratierten Schaufenster zu sehen sein werden, könnten ganz unterschiedlich sein: „Jeder, der was hat, soll sich melden. Ich bin nicht der Kritiker, der entscheidet, was gute Kunst ist und was nicht.“ Gemälde, Skulpturen, Fotografien und mehr – er schränke nichts ein, schließe gar nichts aus.

Sechs Meter breit ist die zur Verfügung stehende Schaufenster-Fläche. Pöngse selbst zeigt dort nun Exponate, die er in den vergangenen fünf Jahren erschaffen hat. „Das jüngste ist gerade erst vorige Woche fertig geworden“, erläutert der einstige Wirt, der vor seiner Theken-Karriere kurzzeitig unter Professor Joseph Beuys in Düsseldorf an der Kunstakademie studierte.

„Nachdem ich meine Kneipe nun in gute Hände weitergegeben habe, widme ich mich wieder mehr der Kunst“, erklärt der im Unruhestand befindliche Pöngse. Seine Musikprojekte Cinema und Tibet liegen ihm dabei ebenso am Herzen wie die Malerei. Ausgestellt hat er unter anderem bereits in Los Angeles, Zürich, Venedig, Berlin, New York, Basel und Barcelona. Im Schaufenster an der Freiheitstraße hängen auch seine Kontaktdaten, falls ein interessierter Passant eines seiner Bilder erwerben möchte.

Kontakt: Künstler, die das Schaufenster – und somit auch Werdohls Innenstadt – beleben wollen, dürfen gerne aus ganz Deutschland kommen „und vorzugsweise aus Südafrika“, kalauert Pöngse. Bewerbungen nimmt er ab sofort per E-Mail unter schaufenster@poengse.de entgegen.