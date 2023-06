Zu wenig Druck auf Hydranten: Übung der Feuerwehr offenbart Probleme

Von: Maximilian Birke

Die Feuerwehr probte ein Waldbrand-Szenario im Bereich der Repke-Siedlung. © Fenner

Eine Feuerwehr-Übung im Bereich der Repke-Siedlung hat Probleme mit der Löschwasserversorgung offenbart. Das hat Konsequenzen für Ernstfälle.

Werdohl – Intensive Tage liegen hinter den freiwilligen Helfern der Werdohler Feuerwehr. Nach dem schlimmen Verkehrsunfall auf der B 236 am Freitagabend ging es am Samstag direkt in eine Großübung mit dem Rettungsdienst des Märkischen Kreises (wir berichteten). Auch am Sonntag stand eine Übung auf dem Programm.

Diese wurde im Gebiet der Repke-Siedlung durchgeführt. Das Thema war ein aktuelles angesichts realer Einsätze in Altena, Nachrodt und Lüdenscheid: Es ging um die Bekämpfung eines Waldbrandes.

„Ziel war es die Siedlung zu schützen, im Extremfall die Bewohner zu evakuieren und Riegelstellungen aufzubauen“, erklärte dazu Hauptbrandmeister Rüdiger Fenner. Er ist Mitglied des Löschzugs Kleinhammer, der gemeinsam mit der Löschgruppe Brüninghaus die Waldbrandübung durchführte.

Die Einsatzkräfte trainierten insgesamt das taktische Vorgehen bei Waldbränden, welche Schritte also sinnvoll sind, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Brandes zu verhindern und das Leben sowie das Hab und Gut von Anwohnern zu schützen.

Festgestellt wurde im Zuge der Übung, dass die Hydranten nicht genug Löschwasser liefern, um bei einem Realeinsatz den hohen Bedarf zu decken. „Diese Herausforderung haben wir erkannt und können nun darauf reagieren“, sagte Feuerwehr-Leiter André Dreweck.

Insofern sei die Übung für die Feuerwehr erfolgreich gewesen, weil sie eine wichtige Erkenntnis lieferte. Sollte es im Bereich der Repke-Siedlung tatsächlich zu einem Waldbrand kommen, wird zukünftig eine höhere Alarmstufe für die Feuerwehr ausgelöst. Statt Zugalarms für einen Löschzug, wird es dann Stadtalarm geben.

Die Löschwasserversorgung kann dann für den Erstangriff mithilfe der Tanks auf den Fahrzeugen sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf könnte möglicherweise ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden.

Das Problem mit den Hydranten habe man auch weitergegeben, um perspektivisch Abhilfe zu schaffen. Die Feuerwehr hat die Enervie in Kenntnis gesetzt, die sich des Problems annehmen soll.

Dass Hydranten ausfallen oder nicht genug Druck liefern, ist kein Einzelfall: Als in Altena im Bereich Schwarzenstein, also kurz hinter der Stadtgrenze zu Werdohl, Anfang Juni etwa 120 Quadratmeter Waldboden und Unterholz brannten, sorgte ein ausgefallener Hydrant für Probleme. Die Feuerwehr musste eine rund 3500 Meter lange Schlauchleitung verlegen, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

Von der Löschwasserversorgung über das öffentliche Netz einmal abgesehen, sei bei der Übung an der Repke-Siedlung alles nach Plan gelaufen: Der Aufbau von Pumpen, Schlauchleitungen und einer Riegelstellung zum Schutz der Siedlung wurde von den ehrenamtlichen Helfern gut bewältigt: „Alle Übungsziele sind erreicht worden“, freut sich Rüdiger Fenner.

Für seine Freude gibt es noch einen weiteren Grund: „Die Siedlergemeinschaft beobachtete die Übung und wurde später auch über sämtliche Maßnahmen informiert. Sie bedankte sich bei der Feuerwehr mit Gegrilltem und Kaltgetränken.“ Ein Zeichen der Anerkennung, das für die ehrenamtlichen Helfer besonders schön sei, unterstrich André Dreweck.

Insbesondere vor dem Hintergrund unschöner Erfahrungen, die die Feuerwehr in den vergangenen Wochen im Rahmen von Einsätzen machen musste. Unter anderem waren zwei Einsatzkräfte unter Atemschutz in einer Brandwohnung tätlich angegriffen worden. Der Mieter hatte einem der Feuerwehrmänner auf die Atemschutzmaske geschlagen, bevor die Polizei ihn überwältigen konnte.