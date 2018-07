Zeugnisse für Lehrgangs-Teilnehmer an der VHS Lennetal

Werdohl - „ Das war einer der erfolgreichsten Lehrgänge der letzten Zeit“, sagte VHS-Leiterin Barbara Funke, als sie am Donnerstag den Absolventen des Schulabschlusslehrgangs ihre Zeugnisse aushändigte. Sie blickte dabei in überwiegend glückliche Gesichter.

27 Teilnehmer waren vor knapp einem Jahr angetreten, den mittleren Bildungsabschluss zu erwerben. Sieben haben die Fachoberschulreife erlangt, die meisten sogar mit dem Qualifikationsvermerk für die gymnasiale Oberstufe.

Fast 1100 Unterrichtsstunden

Weitere Absolventen erreichten immerhin Abschlüsse, wie sie üblicherweise Hauptschüler nach Klasse 9 oder 10 vorweisen können. „Die meisten Teilnehmer wollen jetzt auch noch schulisch weiterkommen oder direkt eine Ausbildung beginnen“, sagte Funke mit Blick auf die sieben besten Teilnehmer des Vollzeit-Lehrgangs, die wie alle fast 1100 Unterrichtsstunden absolviert und darüber hinaus das Gelernte in ihrer Freizeit noch vertieft hatten.

+ Das sind die besten Teilnehmer des VHS-Schulabschlusslehrgangs 2017/18 mit ihren Lehrern (linke Bildhälfte). Das beste Zeugnis konnte Lina Reukauf (Bildmitte) vorweisen. © Griese

Besonders hob die VHS-Leiterin den 20-jährigen Meareg Mulubirhan hervor. Der gebürtige Sudanese war erst vor drei Jahren als Flüchtling aus Eritrea nach Altena gekommen und hatte innerhalb eines Jahres alle drei Schulabschlussprüfungen der VHS absolviert. Er wolle jetzt noch das Fachabitur anstreben und später eine kaufmännische Ausbildung machen, sagte der junge Mann in gutem Deutsch.

Ein Sonderlob der VHS-Leiterin verdiente sich auch die 24-jährige Werdohlerin Lina Reukauf, die mit einem Notendurchschnitt von 1,8 das beste Zeugnis des gesamten Lehrgangs vorweisen konnte. „

Den Realschulabschluss hatte ich schon in der Tasche, wollte jetzt aber noch den Q-Vermerk bekommen, um dann das Fachabitur machen zu können“, erzählte sie, was sie zur Teilnahme an dem durchaus anstrengenden Lehrgang bewegt hatte.

Absolventen danken VHS

„Wir möchten uns bei der Leitung und den Lehrern der Volkshochschule herzlich für die tatkräftige und geduldige Unterstützung bedanken, die sie uns haben zukommen lassen“, sagte sie auch im Namen ihrer Mitabsolventen.

Barbara Funke betonte, dass die Lehrgangsteilnehmer nicht nur schulisches Wissen angehäuft hätten, sondern auch das Rüstzeug erhalten hätten, um später ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können. Gerade in Zeiten von Fake-News sei es wichtig, „den Verstand einzuschalten“ und wahre von unwahren Informationen unterscheiden zu können.