Schützen im Pech: Öl auf dem Zeltplatz - mehrstündiger Feuerwehreinsatz

Werdohl – Das Versetaler Schützenfest steht bislang unter keinem guten Stern. Die Pechsträhne der Schützen hält an.

In dieser Woche wurde die Sperrung der Bundesstraße 229 von Bärenstein bis Eveking am Pfingstwochenende bekannt, die die Erreichbarkeit des Schützenplatzes in Altenmühle einschränkt, dann gab es im Anschluss an den Zeltaufbau am späten Mittwochabend noch einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz.

Von der Bundesstraße bis zum Festplatz sowie auf dem Platz selber verlor ein Lastwagen große Mengen Öl. „Wahrscheinlich handelt es sich um den Lkw des Zeltbetreibers“, sagte Wehrleiter Kai Tebrün, der mit dem Löschzug Eveking von etwa 21.30 bis 1 Uhr mit dem Abstreuen der Betriebsstoffe mit Bindemittel beschäftigt war.

Im Einsatz waren auch das Ordnungsamt und die Untere Wasserbehörde. Die eigentliche Reinigung wurde am Donnerstag durch eine Fachfirma übernommen. Das Fest startet am Freitag ab 15 Uhr mit dem Seniorennachmittag.