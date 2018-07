Hochstimmung! Zeltparty mit der Coverband Radspitz in Werdohl

Jungschützenkönigin Dana Jacke (vorne) führte die Rudertruppe bei „Aloha heja hey“ von Achim Reichel souverän an.

Werdohl - Ein auffällig großer Anteil der Besucher bei der freitäglichen Zeltparty des Werdohler Schützenfestes war eher jugendlichen als gesetzteren Alters. Folglich dauerte es bis etwa 22.30 Uhr, dass sich das Zelt füllte. Dann aber explodierte die Stimmung nahezu sofort.

Als die Coverband Radspitz zum zweiten Mal an diesem Abend die Instrumente zur Hand nahm, herrschte gähnende Leere vor der Bühne. Doch schon eine Minute später drängte sich das Partyvolk hier dicht an dicht. Die Fans sangen lautstark mit und tanzten ausgelassen. Von sauerländer Reserviertheit war nichts auszumachen. Es ging von Null auf Hundert.

Die Band präsentierte ein aktualisiertes Programm, welches aber auch auf Klassiker nicht verzichtete. Von „Wannsee“ (Die Toten Hosen), über „Zombie“ (Cranberries), „Ich bin Dein Gummibär“ (Nuki Nuki) und „We Will Rock You“ (Queen), bis hin zu „Rock Me Amadeus“ (Falco) reichte die Spannbreite der Gruppe.

Die Stimmungsgaranten brachten ein Jahr zuvor das Zelt erst rund anderthalb Stunden später zum Überkochen.

Dieses Mal hatten sie mit den Werdohlern keinerlei Mühe. Wer weiß, vielleicht brach sich da auch eine Feierlust Bahn, die bei der Fußball-WM nicht aufgebraucht worden war. So oder so lag es aber auch an der hohen Qualität der mehrfach ausgezeichneten Partyband.

Diese forderte dann die Werdohler auf, im sozialen Netzwerk bei Radspitz auf den „Gefällt mir“-Button zu klicken. Da fehlten lediglich noch 23 Fans, um die 10 000er-Marke zu sprengen. Da ließen sich die Sauerländer nicht lange bitten. Schon nach wenigen Sekunden jubelte die Cover-Truppe staunend: Es war vollbracht. Also stimmten die Musiker „Narcotic“ von Liquido an.

Übrigens: War es draußen auch heißer als in den Vorjahren, die neue Zeltkonstruktion machte sich bezahlt. Im Zelt blieb es angenehm. Auch das half sicher beim Feiern.