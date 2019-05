„Zehn Jahre Träume aus 1001 Nacht“: Jubiläumsshow in Werdohl

Ticket-Vorverkauf hat begonnen

+ © Koll Orientalische Tänze im Vier Jahreszeiten: Auch in diesem Jahr wird es im Restaurant an der Dammstraße wieder eine Bauchtanz-Gala geben, die von Stefanie Varol aus Herscheid veranstaltet wird. © Koll

Werdohl - „Zehn Jahre Träume aus 1001 Nacht“ heißt es am Samstag, 9. November, in Werdohl. An diesem Tag findet im großen Saal des Restaurants Vier Jahreszeiten an der Dammstraße die orientalische Tanzgala als Jubiläumsshow statt. Der Ticket-Vorverkauf hat jetzt begonnen.