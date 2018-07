Zehn Jahre Rauchverbot: Mythos24-Wirt profitiert von der Regelung

Werdohl - Seit zehn Jahren gilt das Rauchverbot in NRW-Kneipen. Wir haben eine Werdohler Kneipe direkt in der Innenstadt besucht. Was sagt man dort zu dem Gesetz?

Es ist bereits Nachmittag. Im Biergarten der Kneipe Mythos24 sitzen einige Gäste. Im Schatten der Bäume haben sie Schutz vor der Hitze gesucht. Vor den meisten steht ein kühles Bier, daneben ein Aschenbecher. Vor zehn Jahren, am 1. Juli 2008, trat das Rauchverbot in Gaststätten und Kneipen in Kraft. Zumindest teilweise. Wirt Konstantinos Bisogias weiß es genau: „Das müsste sehr sicher vor fünf Jahren gewesen sein.“

Absolutes Rauchverbot erst im Jahr 2013

Denn das absolute Rauchverbot trat erst 2013 in Kraft, bis dahin galten mehrere Ausnahmen. Bisogias kann sich noch erinnern an den Tag: „Natürlich hatte ich damals Angst.“ Er habe sich gesorgt, dass deutlich weniger Kunden kommen würden. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) prophezeite damals ein großes Kneipensterben. Das blieb dann aber aus.

+ Sind zufrieden mit dem Rauchverbot: Konstantinos Bisogias, Thomas Krugler und Giuseppe Cirino (von links). © Spies

Der Wirt mit griechischen Wurzeln zeigt sich fünf Jahre später völlig zufrieden mit der Reglung. „Klar, ich profitiere nur davon.“ Es sei nicht immer die ganze Gaststätte verraucht. Gut für Bisogias Gesundheit. „Ich bin deutlich seltener krank“, erzählt er. Früher habe er oft Probleme gehabt. Und die Kunden? „Es kommen immer noch genau so viele, wenn nicht sogar mehr.“ Bisogias sagt gleichzeitig, dass er nicht für alle Wirte spreche. „Das gilt für mich.“ Das allerdings jemand durch das Rauchverbot „Pleite gegangen ist“, glaubt er nicht.

Auch die Gäste sind zufrieden

Die Stammgäste Thomas Krugler und Giuseppe Cirino sehen das Verbot ebenfalls positiv. Obwohl sie Raucher sind. Zum Gesetz sagen sie: „Klar das ist gut. Und man spart nebenbei auch Geld.“ Und Krugler rechnet vor: „Früher hat man ja schon während eines Fußballspiels drei bis vier Zigaretten geraucht. Heute geht man nur noch in der Halbzeit-Pause.“

Er hat sich an die Reglung in Nordrhein-Westfalen gewöhnt und findet es inzwischen sogar unangenehm, wenn er im Urlaub in einer Kneipe ist, in der viel geraucht wird. Er betont: „Der Mensch ist eben ein Gewohnheits-Tier.“