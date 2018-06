Deshalb schließt Zahnärztin Cymorek Praxis in Eveking zum Monatsende

Werdohl - Die Zahnärztin Kamila Cymorek wird ihre Praxis an der Hauptstraße in Eveking Ende dieses Monats schließen. Nach eigenen Angaben hat die Zahnärztin keinen Nachfolger gefunden, der sich künftig um die Patienten aus Werdohl und Umgebung kümmern könnte.

Für ein Gespräch mit der Redaktion stand Kamila Cymorek nicht zur Verfügung.

„Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Patienten nicht in anderen Praxen in der Nähe unterkommen könnten“, erklärte Ann-Kathrin Kiesel, Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe in Münster.

Was die Zahnärzte angehe, sei derzeit in keinem Bereich von Westfalen-Lippe eine Unterversorgung zu befürchten.

Momentan seien in Werdohl neun Zahnärzte niedergelassen – acht praktizieren laut Kiesel im Bereich Stadtmitte. Die Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit berichtet weiter: „Eine Neuniederlassung beziehungsweise Praxisübernahme ist der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe zurzeit noch nicht bekannt.“