Stadt sperrt Gänse am Lenneufer aus

Am Lenneufer hat die Stadt jetzt zwei Gänsezäune aufgestellt. Hier ist der Zaun am Wasserspielplatz zu sehen.

Werdohl - Die Stadt geht jetzt gegen die Kanadagänse vor, die zu Dutzenden das Lenneufer bevölkern. Zumindest im Bereich des Spiel- und Bolzplatzes an der Goethestraße soll das Revier der großen Vögel beschnitten werden.

Die wilden Gänse haben sich in den vergangenen Jahren ordentlich vermehrt am Ufer der Lenne. Spaziergänger berichten davon, dass sich zwischen Rathaus und Altenaer Straße zwischen 50 und 60 Exemplare heimisch fühlen, Michael Tauscher von der Stadtverwaltung hat sogar schon an die 70 solcher Tiere mit dem markanten weißen Fleck auf dem schwarzen Hals gezählt. Eigentlich wäre die Anwesenheit kein großes Problem, doch mit ihren Exkrementen verunreinigen sie Wiesenflächen und – schlimmer noch – die sandgefüllten Bereiche der Kinderspielplätze.

Deshalb schreitet die Stadt jetzt ein. „Wir haben Zäune aufgestellt“, berichtete Michael Tauscher, der im Rathaus für Spiel- und Bolzplätze zuständig ist, von einer ersten Maßnahme. Tatsächlich versperren seit Mittwoch leichte, etwa einen Meter hohe Netze den nördlichen Zugang zum Bolzplatz, und auch am neuen Wasserspielplatz ist ein Stück Zaun errichtet worden.



Auf die Idee gebracht habe ihn ein Bekannter, berichtet Tauscher. „Am Dümmer See haben sie die Gänseplage damit in den Griff bekommen“, sagt er. Die Strände dort seien inzwischen praktisch gänsefrei. Tatsächlich hat dort die Gemeinde Lembruch Zäune aufgestellt, die die „Problemgänse“ fernhalten sollen. Sie hätten sich bewährt, berichtet die Syker Kreiszeitung.



Gänse vor 300 Jahren nach Europa importiert



Auch in anderen Städten sind die die vor rund 300 Jahren als Ziervogel nach Europa importierten Kanadagänse längst zur Plage geworden. Düsseldorf will durch Hecken an Seeufern und proteinarme Grasarten den Gänsen die Parks madig machen, andere Städte testen Vogelscheuchen und Fütterungsverbote als Gegenmaßnahmen. In Dortmund und Essen wurden schon Kanadagänse zum Abschuss freigegeben. In Frankfurt/Main greift man in eine andere Trickkiste, um Gänsen den Besuch auf den Liegewiesen im Ostpark madig zu machen. In der Bankenmetropole hat man zwischen Wiese und einem angrenzenden Weiher Sichtschutzzäune errichtet, die den Tieren den Blick auf das Gewässer versperren. Frankfurts Umweltdezernentin hofft, dass sich die Vögel dadurch unsicher fühlen und sich andere Plätze suchen.



Sicherheit ist übrigens amerikanischen Wissenschaftlern zufolge ein wichtiger Grund, warum es wilde Gänse überhaupt in die Städte zieht. Die schlauen Gänse lernen demnach sehr schnell, dass Spaziergänger und angeleinte Hunde für sie keine Gefahr bedeuten, und bleiben daher trotz enger Kontakte mit Menschen durchaus entspannt. Außerhalb der Städte bedrohen dagegen Jäger und Wildtiere ihr Leben.



Werdohl setzte nun also zunächst auf die Zaunlösung. „Es ist erst einmal ein Versuch“, sagt Michael Tauscher, der zugibt, überrascht gewesen zu sein, mit welch einfacher Methode man die Gänse am Dümmer See habe in die Schranken weisen können. Auch Werdohl hat bisher noch nicht viel Geld ausgeben müssen. „Ungefähr 100 Euro“ hätten die Zäune bis jetzt gekostet, berichtet Tauscher. Bei Erfolgen sei eine Ausdehnung auf den Bereich des Lennestrandes denkbar.