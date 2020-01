Ein Yeti wirbt für Party der Schützen

Werdohl – Knapp zwei Wochen sind es noch bis zur Schneesturm-Party des Werdohler Schützenvereins (WSV) im Festsaal Riesei.

Am Samstag, 1. Februar, sollen dort die beiden Lüdenscheider Dirk Weiland und André Noglik (DJ License) für die Musik zum Feiern und Tanzen sorgen. Mitten im Festsaal Riesei wird eine Tanzfläche eingerichtet, darum herum kann gefeiert werden.

Thomas Reiche, Geschäftsführer des WSV, hat jetzt auf ungewöhnliche Weise für die Party geworben: In einem Yeti-Kostüm war er in der Innenstadt unterwegs und hat Werbeflyer verteilt. Damit hat er zugleich auf die Vorverkaufsstellen aufmerksam gemacht, an denen die Einlassbänder für die Party zum Preis von 12 Euro erhältlich sind: Es gibt sie in den Hauptstellen der Vereinigten Sparkasse in Werdohl, Neuenrade, Plettenberg und Altena, im Reiseclub Werdohl (Derwentsider Straße 4) und im Restaurant La Costa (Fritz-Thomée-Platz 4). Beim Schützenverein kann man die Einlassbänder per E-Mail an info@werdohlersv.de bestellen.

Rabatt ab zehn Einlassbändern

Bei Bestellungen von mindestens zehn Einklassbändern als Eintrittskarten gibt der Veranstalter einen Nachlass von zehn Prozent auf den Eintrittspreis. Und für die größte Gruppe, die sich anmeldet, gibt es einen Gutschein über ein Fass Bier.