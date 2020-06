So wollen die Grundschulen in Werdohl, Neuenrade und Balve den Neustart schaffen

Derzeit noch unvorstellbar: Eine Einschulungsfeier mit Kindern und Eltern dicht an dicht, wie hier in der Turnhalle an der evangelischen Grundschule in Ütterlingsen. Unvorstellbar war allerdings bis vor wenigen Tagen, dass in NRW die Grundschulen zum 15. Juni wieder in den Regelbetrieb sollen.

© Heyn