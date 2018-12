Woge spendet an Quartierverein Königsburg

500 Euro in Form von Geschirr und Besteck

+ © Woge Woge-Geschäftsführer Ingo Wöste (links) übergab die Spende an den Vorstand des Quartiervereins. © Woge

Werdohl - Seit mehreren Jahren verzichtet die Wohnungsgesellschaft (Woge) Werdohl darauf, Weihnachtspräsente zu verschicken und spendet stattdessen an Vereine und Institutionen in ihrer Stadt. Dieses Jahr geht die Spende an den Quartierverein Königsburg.