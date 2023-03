Wo jeder Mensch einen Ursprung hat

Von: Ina Hornemann

Die Werdohlerin Tanja Graumann (links) und die Altenaerin Petra Turck haben gemeinsam ein Kinderbuch veröffentlicht. „Das L(ich)t“ ist eine Geschichte, die den Aspekt der Schöpfung aufgreift, ohne einen Schöpfer zu nennen. © Hornemann

Werdohl – Die Altenaerin Petra Turck hat neun Kinder und acht Enkelkinder. „Da kommt man im Leben schon auf eine beachtliche Zahl an Kinderbüchern, die man vorliest“, schildert sie lachend. Gern wollte sie ihren Nachkommen ein eigenes Werk hinterlassen. So ist das Buch „Das L(ich)t“ entstanden, das von Tanja Graumann aus Werdohl liebevoll illustriert worden ist.

Wie vieles im Leben beginnt „Das L(ich)t“ mit einem kleinen Funken, der zu etwas Großem heranwächst. Petra Turck und Tanja Graumann schaffen mit ihrem Licht ein ganzes Universum, in dem es sich nicht nur gut leben lässt, sondern in dem durch Energie und Lebenskraft Menschen entstehen. Sie leuchten gemeinsam, spenden sich gegenseitig Wärme und Helligkeit. „Das ist ein Gedanke, den ich sehr gerne an meine Nachkommen weitergeben wollte.“

„Das L(ich)t“ hat als Grundgerüst die biblische Schöpfungsgeschichte, ohne dass ein bestimmter Schöpfer genannt wird. Im Buch entsteht jede Existenz aus dem mehr und mehr wachsenden Licht. Petra Turck hat das Ich im Titel „Das L(ich)t“ bewusst in Klammern gesetzt. „Kleine Lauscher und Leser werden erkennen, dass auch sie selbst gemeint sind, wenn die Geschichte hören. Sie sind ein Teil des großen Ganzen, das wir sind und was uns umgibt.“

Die Geschichte war fertig und von Ehemann Peter Turck für gut befunden worden, als die Autorin über eine Veröffentlichung nachdachte. „Ich brauchte für dieses Thema auf jeden Fall eine schöne Illustration. Es war meine Tochter Chelsea, die mich auf Tanja Graumann aufmerksam machte. So kam dann die Zusammenarbeit zustande.“

Nach der Lektüre der Geschichte funkte es im wahrsten Wortsinne bei der Werdohler Künstlerin. Sie entschied sich für eine Aquarell-Reihe mit besonders warmen Farben, um die Geschichte vom „L(ich)t“ zu illustrieren. „Es gab überhaupt keinen Diskussionsbedarf. Tanja hat mir ihre Entwürfe geschickt und ich war prompt begeistert. Es war einfach sofort stimmig, da musste nichts verändert werden“, schildert Petra Turck begeistert.

Die schönen Originale haben einen Ehrenplatz bei ihr im Birkenweg. „Zum Glück wusste Tanja auch, wie man sie zusammen mit dem Text in eine Buchform bringt!“ Die Allrounderin im Grafidesign fügte Texte und Zeichnungen so zusammen, dass ein quadratisches Format von 21 mal 21 Zentimetern bei der Druckerei in Auftrag gegeben wurde. Petra Turck hat die kleine Erstauflage selbst herausgebracht, bei ihr selbst sind die Exemplare zum Preis von 8,50 Euro zu beziehen. „Wenn das Interesse größer wird, kann man mal darüber nachdenken, einen Verlag zu suchen“, so Turck und Graumann.

Begeisterte Erstkonsumenten waren bisher die jüngsten Enkelkinder von Petra Turck und nach Erhalt ihres frischen Belegexemplars freut sich Tanja Graumann nun, ihrer zweieinhalb-jährigen Nichte Mathilda vorlesen zu können. „Das Format ist günstig, wenn sich ein kleines Kind über den Arm lehnt und Bilder gucken möchte“, erklärt die Illustratorin lachend. Ein zweites gemeinsames Projekt schließen Turck und Graumann nicht aus. Als „Schubladenprojekt“ liegt schön länger ein weiterer, nicht gänzlich vollendeter Kinderbuchtext vor, der nun in Form gebracht werden könnte. „Ich wäre sofort wieder mit am Start!“ betont Tanja Graumann.

Das Kinderbuch „Das L(ich)t“ kann zum Preis von 8,50 Euro bei Petra Turck, Birkenweg 10, 58762 Altena, Tel. 02352/5497097, bezogen werden.