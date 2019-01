Wildschweine verwüsten drei Werdohler Gärten

Großer Schaden

+ © Griese Heinz Seip steht fassungslos in seinem von Wildschweinen verwüsteten Garten An der Falkenlei. © Griese

Werdohl - Wahrscheinlich eine ganze Rotte von Wildschweinen hat am Kettling drei Gärten verwüstet. Entlang der Straße An der Falkenlei haben die Tiere in zwei Nächten am Jahresende auf der Suche nach tierischem Eiweiß großen Schaden angerichtet.