Wieder Raser vor Kita in Werdohl

Werdohl – 19 Anzeigen und Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens, dazu fast 250 Verwarngelder.

Die Mitarbeiter des Netzwerks Geschwindigkeit erwischten bei einer Tempokontrolle an der Bundesstraße 236 (Ütterlingser Straße) im Bereich der Kita Wunderkiste erneut zahlreiche Raser. In diesem Bereich war die Geschwindigkeit im Oktober von 50 auf 30 km/h herabgesetzt worden, um die Sicherheit der Kinder rund um die Kita zu erhöhen.

Fast 1400 Fahrzeuge kontrolliert

Am Montag kontrollierten die Beamten im Vormittagsbereich zwischen 7 und 13 Uhr insgesamt 1386 Fahrzeuge, von denen 265 zu schnell unterwegs waren. Der höchste Messwert lag bei 68 km/h. Dieser Raser muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro rechnen.

Erst vor knapp einem Monat hatten die Netzwerk-Mitarbeiter einen Raser mit Tempo 96 vor der Kita geblitzt.