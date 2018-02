Erinnerungslücken: Geschehen am Riesei bleibt im Halbdunkel

+ © dpa (Symbolfoto) © dpa

Werdohl - Auch im zweiten Anlauf konnte im Amtsgericht Altena noch nicht geklärt werden, was sich in einer Wohnung am Riesei am 30. März 2016 abgespielt hat. Zum Auftakt der Verhandlung gegen drei Angeklagte hatten weder der angeblich Geschädigte, noch ein weiterer Zeuge sich durch die Nebel genossenen Cannabiskrautes hindurch schlüssig an die Ereignisse erinnern können oder wollen.