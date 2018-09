Westpark wird am Freitag eröffnet

+ © Niebecker Schottische Klänge werden die Besucher der Westpark-Eröffnung zum Abschluss der Veranstaltung hören. Dann tritt die Gruppe 1st Sauerland Pipes & Drums aus Iserlohn auf. © Niebecker

Werdohl - Am Freitag wird im Westpark zum zweiten Mal groß gefeiert. Bereits seit Monaten von der Bevölkerung genutzt, fand Mitte August das Familienfest-Wochenende Genuss am Fluss auf dem Gelände des neuen Parks an der Lenne statt. Am Freitag folgt nun die offizielle Eröffnung.