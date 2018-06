Westpark: An Erlebnisgeräten scheiden sich die Geister

+ © Griese An diesen Schöpflöffeln könnten sich Kinder verletzen, meinen Kritiker. © Griese

Werdohl - Offiziell ist der Westpark noch gar nicht eingeweiht worden, doch an schönen Sommertagen wie diesen lockt er regelmäßig bereits viele Kinder und Familien an. Sie nutzen das neue Freizeitareal der Stadt Werdohl gern, um dort an dem künstlichen Bachlauf zu spielen und sich am Wasser Abkühlung zu verschaffen. Doch es gibt auch einige warnende Stimmen.