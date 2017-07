Stomann führt Geschäfte bei der DJK TuS Westfalia Werdohl

Jahreshauptversammlung

+ © Koll Vorsitzende Josef Schütt (v. l.) beglückwünschte seine Vorstandskollegen zur Wahl: Marc Stomann, Thomas Lammers, Monika Schütt und Beate Alexander. © Koll

Werdohl - Marc Stomann ist neuer Geschäftsführer der DJK TuS Westfalia Werdohl 1920. Der Vorstandsposten war zuvor einige Jahre vakant. Stomann wurde am Freitagabend in der Gaststätte Ütterlingser Krug von 23 Anwesenden für ein Jahr in dieses Amt gewählt.