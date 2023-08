Werkstattfest mit Gespannfahrten, Flohmarkt und Musik

Von: Volker Griese

In fast genau einem Monat findet am Studjo des Evagelischen Johanneswerks am Kettling wieder ein Werkstattfest statt, für dessen Vorbereitung die Fäden bei Bereichsleiterin Christina Beller (rechts) zusammenlaufen. © Griese

Mit einem bunten Programm und Gespannfahrten für Menschen mit Handicap feiert das Studjo, die Werdohler Einrichtung des Evangelischen Johanneswerks, am Sonntag, 3. September, wieder ein Werkstattfest. Vor allem die Fahrten, bei denen Motorräder mit Beiwagen und Trikes eingesetzt werden, bedürfen einer akribischen Vorbereitung.

Werdohl/Plettenberg – Studjo ist seit 2019 der gemeinsame Name der Altenbochumer und der Märkischen Werkstätten, die eine berufliche Rehabilitation für Menschen mit einer psychischen, geistigen und körperlichen Beeinträchtigung anbieten. In erster Linie an solche Menschen richtet sich auch das Angebot der Gespannfahrten: Die Teilnehmer können in Motorrädern mit Beiwagen oder auf Trikes an etwa einstündigen Ausfahrten durch das Lenne-, Ahe- und Versetal teilnehmen. Bei entsprechender körperlicher Konstitution sind auch Mitfahrten auf ganz normalen Motorrädern möglich.

Die erste, etwa 40 Kilometer lange Gespannfahrt beginnt pünktlich um 11 Uhr am Studjo am Kettling (Gewerbestraße 10, Werdohl). Etwa 30 Fahrzeuge und einige Begleitfahrzeuge werden sich dann auf eine etwa einstündige Ausfahrt begeben, die zunächst in Richtung Plettenberg, Ohle und Böddinghausen zum Plettenberger Rathaus führen wird, wo Bürgermeister Ulrich Schulte die Teilnehmer begrüßen wird. Dann geht es weiter nach Herscheid und durch das Tal der Schwarzen Ahe und das Versetal wieder zurück zum Ausgangspunkt. Eine zweite Tour am Nachmittag (13.30 Uhr) wird etwa 25 Kilometer lang sein und führt auch zunächst in Richtung Plettenberg, dann aber über Selscheid nach Kleinhammer, durch das Versetal in Richtung Werdohl und dort über die Freiheitstraße mitten durch die Innenstadt, ehe die Fahrer über Neustadtstraße und Neuenrader Straße zum Kettling zurückfahren.

Beide Ausfahrten seien mit der Polizei und den Ordnungsämtern in Werdohl und Plettenberg abgestimmt, betonte Uwe Blaske, Vorsitzender der Initiative Gemeinsam leben, gemeinsam lernen MK, die die Gespannfahrten federführend organisiert. Im Gespräch betont er, dass die Sicherheit der Teilnehmer an oberster Stelle stehe. Menschen mit Handicap – und zwar nicht nur Studjo-Beschäftigte – können sich bei Uwe Blaske (Tel. 0 152/21 88 77 92) und beim stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Branscheidt (Tel. 0 23 92/21 38) zu den Ausfahrten anmelden. Auch interessierte Biker können sich noch anmelden.

Die Gespannfahrten sind aber nicht das einzige Angebot beim Werkstattfest am Kettling. Zwischen 11 und 17 Uhr findet dort auch ein Flohmarkt unter freiem Himmel statt, zu dem sich Interessierte noch bei Christina Beller (Tel. 0 23 92/91 90 15, E-Mail: christina.beller@johanneswerk.de) anmelden können.

Darüber hinaus wird es eine Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen und eine Schminkecke geben. Es wird eine Hüpfburg aufgestellt, die auch Erwachsene nutzen dürfen. Außerdem wird für musikalische Unterhaltung gesorgt sein: Ab etwa 12 Uhr werden der Shantychor Werdohl und die Coverband Fun Connection auftreten.

Für kulinarische Genüsse wird auch gesorgt sein. So wird es die klassische Currywurst mit Pommes ebenso geben wie eine vegetarische Champignon-Pfanne. Wer es lieber süß mag, dürfte bei Waffeln, einer reichhaltigen Kuchenauswahl oder Zuckerwatte auf seine Kosten kommen. Eine umfassende Auswahl an flüssigen Erfrischungen gibt es am Getränkewagen und an der Cocktailbar.